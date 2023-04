Aktualisiert am

Eine Deutschlehrerin braucht mehr Zeit zum Korrigieren als ein Sportlehrer - in der Arbeitszeit schlägt sich das bisher nicht nieder. Bild: dpa

Wegen des großen Lehrermangels denken einige Bundesländer inzwischen laut über eine Arbeitszeiterhöhung für Lehrer nach. Ein Gutachten des früheren Berliner Staatssekretärs Mark Rackles (SPD) im Auftrag der Telekom-Stiftung meldet an diesen Plänen nun juristische Zweifel an.

Ohne eine nachgewiesene Entlastung, etwa bei Verwaltungsaufgaben, sei eine Deputatsstundenerhöhung schwer rechtssicher durchzusetzen, gab Rackles zu bedenken. Er verwies auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom September 2022, das auch für die Lehrerarbeitszeit erhebliche Folgen haben kann. Es geht um die Pflicht des Arbeitgebers, „ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann“. Eine solche systematische Erfassung könnte substanzielle Mehrarbeit unter Lehrern belegen, glaubt Rackles.

Gutachten: Berechnungsmodell muss reformiert werden

Statt einer Stundenerhöhung plädiert er dafür, die Arbeitszeit anders zu berechnen. Bisher errechnet sich diese nach der Zahl der Pflichtstunden, je nach Land und Schulart zwischen 21 und 30 Unterrichtsstunden je Woche. Die übrige Arbeitszeit machen etwa Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Korrekturen und Besprechungen aus.

In Rackles Gutachten wird das seit 150 Jahren praktizierte Berechnungsmodell als „ungerecht, unflexibel, ineffizient und tendenziell überlastend“ bezeichnet. Er empfiehlt ein Jahresarbeitszeitmodell, das alle Arbeitsstunden erfasst und nicht nur die Unterrichtsstunden. Die individuelle Arbeitszeit soll außerdem an die Arbeitslast der jeweiligen Fächer und Jahrgangsstufen angepasst werden und nicht wie bisher an Schularten. Ein Deutschlehrer, gleich welcher Schulart, hat naturgemäß mehr Korrekturarbeit als ein Sportlehrer.

Das einzige Bundesland, das bisher vom sogenannten Deputatsmodell abweicht, ist Hamburg. Dort wurde im Jahr 2003 eine Jahresarbeitszeit für Lehrer eingeführt, die nach Fächern differenziert. Allerdings sei auch dieses Modell verbesserungsbedürftig, sagte Rackles bei der Vorstellung seiner Expertise am Donnerstag.

Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Susanne Lin-Klitzing sieht Lehrerarbeitszeitmodelle wie in Hamburg kritisch. „Die Antwort auf die Überlastung der Lehrkräfte kann nur aus der Entlastung von unterrichtsfernen Tätigkeiten, in der Fokussierung auf das Kerngeschäft, der Senkung des Unterrichtsdeputats, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dem Gewinn neuer qualifizierter Lehrkräfte bestehen.“ Arbeitszeitmodelle belasteten insbesondere in Zeiten des Lehrkräftemangelns die Lehrer nur noch mehr, sagte sie der F.A.Z.