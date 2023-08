Als die AfD den 46 Jahre alten Maximilian Krah zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl kürte, kursierte kurz darauf ein Tiktok-Video des Politikers im Internet. Krah wendet sich darin an junge Männer, die noch nie eine Freundin gehabt haben. Sein Rat an sie: keine Pornos schauen, nicht die Grünen wählen, selbstbewusst und stark sein. „Echte Männer sind rechts“, mahnt Krah gegen Ende des Videos. Wer das verinnerliche, habe auch bessere Chancen bei Frauen.

Eine aktuelle Studie der Universität Köln spricht eine andere Sprache: Rechts zu wählen dürfte Männern ihre Chancen bei Frauen nicht erhöhen. Denn vor allem junge Frauen wählen – anders als junge Männer – eher links. Der Soziologe Ansgar Hudde zeigt in seiner Untersuchung, dass bei den Frauen zwischen 18 und 24 Jahren in der zurückliegenden Bundestagswahl vor allem die Grünen, aber auch die Linkspartei und die SPD deutlich beliebter waren als bei Männern in dieser Altersgruppe. Die AfD, aber vor allem die FDP, waren hingegen bei Männern deutlich beliebter als bei Frauen. „Seit 1953 gab es in der Bundesrepublik noch nie so große Geschlechterunterschiede bei Wahlen wie 2021 in dieser Altersgruppe“, sagt Hudde. Die Union sei unter jungen Erwachsenen die einzige Partei mit einer relativ ausgeglichenen Wählerschaft.

Der Soziologe griff für seine Untersuchung auf eine besondere Datenquelle zurück: Angaben zu Alter und Geschlecht, die der Bundeswahlleiter in ausgewählten Wahllokalen zusammen mit der Stimmabgabe erhebt. Diese Informationen beschreiben das tatsächliche Wahlverhalten besser als etwa Umfragen. Für die Bundestagswahl 2021 lagen diese Angaben laut Hudde für etwa 1,9 der 61,2 Millionen abgegebenen Stimmzettel vor.

Hudde nutzte sie, um mehr über das Phänomen des modernen „Gendergaps“ im Wahlverhalten – Frauen wählen linker als Männer – herauszufinden. Er verglich die Daten aus den Wahllokalen dabei mit älteren, auf Umfragen basierenden Untersuchungen. Sein Ergebnis: Der moderne „Gendergap“ zeigte sich in Deutschland später als bisher angenommen, nämlich erst in der Bundestagswahl 2017. In anderen OECD-Staaten war das schon in den Neunzigerjahren der Fall gewesen. Zudem hat sich der Wandel mit großer Geschwindigkeit vollzogen. Von 2013 bis 2021 ist der Gap von null auf den höchsten Wert seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen.

Die AfD treibt den „Gendergap“ voran

Als Erklärung führt Hudde unter anderem an, dass es in Deutschland lange keine etablierte rechtspopulistische Partei gegeben habe. Zwar habe es die Nachfrage nach einer Partei, die eine Rückkehr zur „guten alten Zeit“ verspricht, vermutlich schon vor der Bundestagswahl 2017 gegeben. Aber erst mit der Gründung der AfD 2013 entstand auch ein entsprechendes politisches Angebot. Zwischen 2013 und 2017 war die AfD, so Hudde, der größte einzelne Treiber hinter der Ausprägung des modernen „Gendergaps“. Zwischen 2017 und 2021 sei die Wählerschaft zwar etwas ausgeglichener geworden. In der vergangenen Bundestagswahl wurde sie seiner Untersuchung zufolge aber immer noch deutlich häufiger von Männern (13,0 Prozent) als von Frauen (7,8 Prozent) gewählt.

Die AfD will sich darin nicht wiedererkennen. „Die AfD ist die starke Stimme für Frauen, wohingegen die anderen Parteien ihre Interessen totschweigen oder gar eigenen ideologischen Zwängen unterwerfen möchten“, teilt die Partei auf Anfrage der F.A.Z. mit. Man versuche, „Frauen zu begeistern“, indem man etwa auf „traditionelle Familienstrukturen“ setze und für ein „sicheres Umfeld“ eintrete, in dem „Frauen kein Freiwild“ seien. Auch den Kampf gegen die „Gender-Ideologie“ führt die Partei auf: „Im Zuge der immer aggressiveren Forderungen linker Gender-Politik fühlen sich viele Frauen in ihren Errungenschaften um Gleichberechtigung zurückgesetzt und ausgespielt.“

Der Politologe und Kriminologe Jannik Fischer, der zu Männlichkeit in Verbindung mit rechtsextremen Einstellungen an der Universität Hamburg forscht, glaubt dagegen, die Partei spreche gezielt vor allem Männer an. Die AfD nutze politische Ereignisse wie den Zustrom an Migranten oder den Zuwachs von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, um eine „Krise der Männlichkeit“ zu suggerieren und ein Bedrohungsgefühl bei jungen Männern auszulösen, sagt Fischer. Daran könne sie mit sehr einfachen Idealen wie dem des „deutschen“ oder „echten“ Mannes anknüpfen.