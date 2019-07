Studie zu Versorgung : Mehr als jedes zweite Krankenhaus ist überflüssig

Im Erdgeschoss war mal ein Geschäft, eine Bäckerei vielleicht oder ein Friseur, das alte Schaufenster ist noch intakt. Dahinter hat jemand den Vorhang zugezogen und an der Scheibe Plakate angebracht: „Hände weg vom Krankenhaus“, steht da, und: „Die Uhr läuft ab.“ Inzwischen ist die Uhr abgelaufen, jedenfalls politisch, der Kreistag hat gerade abgestimmt. Das Marienhospital, gleich auf der anderen Straßenseite gelegen, wird zum Jahresende den Betrieb einstellen und schließen – so wie es jetzt aussieht, wohl für immer. Vor den Protestplakaten steht die Lokalpolitikerin Sylvia Olbrich, sie ist im Unterstützerkreis und will das Krankenhaus erhalten. „Ich bin sprachlos“, sagt Olbrich. „Jeder hier im Ort fragt sich: Geht’s noch?“

Iserlohn im Sauerland, Ortsteil Letmathe. Das Marienhospital ist ein kleines Haus, 90 Betten, 100 Mitarbeiter in Vollzeit, drei Abteilungen: Chirurgie, Innere Medizin und Anästhesie. Das reicht für kleine Operationen und die Behandlung der typischen Leiden einer stetig älter werdenden Gemeinde: Diabetes, Schlaganfall, Operationen von Leistenbruch und kleineren Tumoren. Eine Zukunft hat das Haus so nicht, das hat der Landkreis als Eigentümer in seiner Beschlussvorlage schonungslos nüchtern dargelegt. Es bestehe „keine Perspektive für eine wirtschaftliche Betriebsführung“, heißt es darin. In den vergangenen Jahren kamen immer weniger Patienten, das Haus machte Verlust, gut eine Million Euro im vergangenen Jahr, knapp zwei Millionen dieses Jahr, und im Umkreis von gut 20 Straßenkilometern gibt es 16 weitere Krankenhäuser, von denen manche ebenfalls nicht so recht wissen, wie sie zurecht kommen sollen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das Marienhospital schlicht überflüssig, und so hat der Kreistag Ende Juni mit 34 zu 24 Stimmen das Aus der Einrichtung besiegelt.

Die Ausgangslage in Deutschland ist außergewöhnlich

Bundesweit steht gerade die Zukunft etlicher Kliniken zur Disposition, mal geht es um einzelne Fachabteilungen, mal um ganze Standorte – und fast immer kochen vor Ort die Emotionen hoch, wenn eine Klinik geschlossen werden soll. Dabei ist die Ausgangslage in Deutschland außergewöhnlich: Auf 1000 Einwohner kommen durchschnittlich etwa acht Krankenhausbetten, das ist so viel wie nirgendwo sonst in Europa. Für Fachleute gibt es darum nur eine Lösung, die Zahl der Betten muss runter, und das heißt in der Praxis: Weitere Krankenhäuser werden schließen müssen.

Wie viele genau, das haben Wissenschaftler des Berliner Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung in einer neuen Studie ausgerechnet, die am Montag erschienen ist. Von den derzeit bundesweit fast 1400 allgemeinen Krankenhäusern würden nur „deutlich unter 600“ benötigt, heißt es darin. Das ist zumindest das Ergebnis, wenn nicht die schnelle Erreichbarkeit eines Krankenhauses als wichtigstes Kriterium für einen Standort gilt, sondern die Behandlungsqualität – denn die ist in kleineren Häusern oft weniger gut als in großen.