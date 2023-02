Seit September warten Fachschüler und Studenten auf die vom Bund versprochene Energiepauschale von 200 Euro. Mitte November hat sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GMK) auf die Auszahlung über eine gemeinsame Plattform geeinigt. Mitte Dezember wurde das entsprechende Gesetz beschlossen. Das Geld haben die 3,5 Millionen Betroffenen bisher allerdings nicht bekommen.

Aus der Sicht der Kultusminister hatte das Gesetz „wesentliche Umsetzungsfragen zur Bewilligung und Auszahlung“ offengelassen, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) schon in einem Brief im November vergangenen Jahres beklagte. Die Länder fühlten sich im Verfahren nicht ausreichend einbezogen. Nun hat die KMK am Freitag in einer Schaltkonferenz des Präsidiums beschlossen, sich für einen bundeseinheitlichen Beginn der Antragstellung am 1. März einzusetzen, ausgezahlt werden soll dann ab 15. März. Das Verfahren muss aber noch mit dem Bund abgestimmt werden.