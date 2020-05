Gesundheitsämter : Die Virenjäger kämpfen am Telefon

Früher tagte der Krisenstab immer in einem Besprechungszimmer im ersten Stock der Kreisverwaltung. An der Wand hängt noch die große Landkarte, lilafarbene Linien markieren die Grenze des Kreises sowie die Umrisse aller 13 Gemeinden. Zimmer 1619, Bevölkerungsschutz, so steht es draußen auf dem Schild. Doch die Krise, die mit dem neuartigen Coronavirus über den Kreis Gütersloh in Westfalen gekommen ist, war so überwältigend, dass der Raum längst nicht mehr genügt – der Krisenstab trifft sich jetzt immer im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung. Zimmer 1619 ist zu einer Art Callcenter geworden, und wenn man es genau nimmt, dann wird das eigentliche Krisenmanagement genau hier betrieben.

Auf dem Tisch in der Mitte des Raums stehen sechs Computermonitore, daneben sechs Telefone. Von dort aus rufen Mitarbeiter des Gesundheitsamts bei Bürgern an, die sich mit Corona infiziert haben, und beginnen mit der Recherche. Das Verfahren ist überall in Deutschland gleich: Wann immer ein Test positiv ausfällt, weiß es zuerst der Laborarzt, dann das Gesundheitsamt, dann der Betroffene. Noch am Telefon spricht der Mitarbeiter die Quarantäne aus und fragt gleich im Anschluss nach möglichen Kontaktpersonen. Die zu finden und wenn nötig zu isolieren ist die entscheidende Aufgabe der Gesundheitsämter. Auch erkundigen sich die Mitarbeiter danach täglich nach den Beschwerden der Erkrankten. Haben Sie Husten? Fieber vielleicht? Kam jemand zu Besuch oder waren Sie kurz vor der Tür – und sei es, um den Müll hinauszubringen?

Diese Anrufe sind entscheidend für den Fortgang der Epidemie. Gewiss, das Virus wird auch von Krankenhausärzten bekämpft und von Forschern, die nach einem Impfstoff suchen. Doch im Moment ist das schärfste Schwert der Gesellschaft im Kampf gegen Corona das Telefon.

Eher Hohn als Lob

In diesen Tagen kehrt das öffentliche Leben langsam in die Städte und Dörfer zurück; es ist der Versuch, in der Krise eine neue Form der Normalität zu finden. Ob das gelingt, entscheidet sich auf den Fluren der 375 kommunalen Gesundheitsämter. Wenn nur jeder Infizierter einen anderen Menschen ansteckt, wird das Virus nicht verschwinden. Die Ämter müssen darum so viele Infizierte wie möglich aufspüren und in Quarantäne schicken. Und das so schnell wie möglich. Schon im April hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt: „Der öffentliche Gesundheitsdienst ist der Dreh- und Angelpunkt für den Umgang mit der Epidemie.“ Und am Donnerstag sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, an die etwa 17.000 Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern gewandt: „Sie halten unsere Zukunft in Ihren Händen.“

Für so manchen langjährigen Amtsleiter mag dieses Lob wie Hohn wirken. Der Verband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst hat ausgerechnet, dass die Zahl der Mediziner in den Amtsstuben zwischen 1995 und 2014 um ein Drittel zurückgegangen ist – weil Stellen abgebaut wurden und man kaum neues Personal findet. Wer als Arzt in einem kommunalen Krankenhaus arbeitet und in die Verwaltung wechselt, habe teilweise bis zu 1000 Euro weniger auf dem Gehaltszettel, heißt es. Pro Monat.