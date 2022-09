Aktualisiert am

Olaf Scholz in der Lausitz

Olaf Scholz in der Lausitz :

Olaf Scholz in der Lausitz : Mehr Energie aus dem Osten

In der Lausitz: Michael Kretschmer, Carsten Schneider, Olaf Scholz, Dietmar Woidke und Reiner Haseloff (von links nach rechts) Bild: EPA

Wie gering die Ortskenntnis am Ende eben doch noch ist, zeigte sich am Freitag auf der Internetseite der Bundesregierung, die eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten als „Live aus dem Spreetal“ ankündigte. Ein Tal mit diesem Namen gibt es jedoch nicht, vielmehr heißt die Gemeinde Spreetal, sie hat rund 2000 Einwohner und liegt an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Just dort trafen sich am Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die drei Regierungschefs der vom Strukturwandel durch den politisch gewollten Braunkohleausstieg betroffenen Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, um eine Zwischenbilanz des Großprojekts zu ziehen.