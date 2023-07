FAZ Plus Artikel: Reform des Völkerrechts : Baerbock will Angriffskriege gezielter juristisch verfolgen

Annalena Baerbock sprach in New York von einem „Urverbrechen“ – ausgerechnet bei Angriffskriegen weise das Völkerrecht eine Lücke auf. Das will sie ändern. Eine Mehrheit zeichnet sich dafür nicht ab.