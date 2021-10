Bayerns Umweltminister : „Was für Australien die Korallenriffe sind, sind für Bayern die Streuobstwiesen“

Der frühere Landtagspräsident Alois Glück (CSU, von links nach rechts), Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Vorsitzendes des Landesbund für Vogelschutz Norbert Schäffer und der Vorsitzende des BUND Naturschutz in Bayern Richard Mergner pflanzen am Montag in München einen Kirschbaum. Bild: dpa