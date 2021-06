In Bayern streiten sich die Koalitionäre von CSU und Freien Wählern: Markus Söder will, dass Hubert Aiwanger sich impfen lässt. Der weigert sich. Doch die Sache geht tiefer.

Je näher die Bundestagswahl rückt, bei der sich diesmal auch die Freien Wähler Hoffnung auf einen Einzug ins Parlament machen, desto schärfer wird in ihrem Kernland Bayern der Ton zwischen dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder und Hubert Aiwanger, dem Vorsitzenden der Freien Wähler und Koalitionspartner. Der konkrete Anlass ist, dass Aiwanger bis heute noch nicht gegen Corona geimpft ist und auch noch keinen Termin dafür vereinbart hat – dem Vernehmen nach als einziger im Kabinett.

Söder will, dass sich alle seine Minister impfen lassen. Eine entsprechende Forderung hatte er am Montag nach dem Impfgipfel bekräftigt. Er argumentiert mit der Vorbildfunktion, die Politiker hätten. Inzwischen sei man beim Impfen auch so weit, dass von Vordrängeln nicht mehr die Rede sein könne. Aiwanger nimmt für sich die Freiheit der eigenen Entscheidung in Anspruch, hebt aber auch hervor, kein Impfgegner oder -verweigerer zu sein.