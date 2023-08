Aktualisiert am

Üchtelhausen in Unterfranken : Wie ein Bürgermeister sein Dorf von der Windkraft überzeugt hat

In Üchtelhausen gab es erbitterten Widerstand gegen Windräder. Dann waren plötzlich fast alle dafür. Ein Besuch vor Ort.

Wenn fränkische Bauern streiten, muss schon viel passieren, damit einer einlenkt. In Üchtelhausen bei Schweinfurt ist das Unwahrscheinliche passiert. Erst zerlegten sich die Landwirte im Streit um Windräder. Dann dachten alle noch einmal nach und einigten sich. Sogar förmliche Entschuldigungen soll es gegeben haben.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bürgermeister Johannes Grebner kurvt in seinem roten Seat durch die Schweinfurter Rhön und zeigt, wo die Windräder sich bald drehen könnten. Neben ihm sitzt der Pfarrer, Kai Söder. Sie kommen gerade von einem Gratulationsbesuch zur goldenen Hochzeit. Der Bürgermeister ist von der SPD und evangelisch, der Pfarrer von der CSU und katholisch. Zusammen decken sie alles ab.

Kürzlich war Pfarrer Söder, ein entfernter Cousin des Ministerpräsidenten, bei einer evangelischen Trauung und musste dreizehn Strophen im Sitzen singen. Bei den Katholen stehe man auf, knie nieder, setze sich. „Gut für den Kreislauf!“, sagt der Pfarrer, und der Bürgermeister lacht geradeheraus.

Die Konfession ist hier wichtig, noch wichtiger ist, aus welchem der neun Dörfer man stammt, die zusammen die 4000-Seelen-Gemeinde Üchtelhausen bilden. Die Partei hingegen ist völlig egal. So funktionierte die Gemeinde, bis die Windräder alles durcheinanderbrachten. Und während Pfarrer und Bürgermeister auf dem Weg nach Hesselbach sind, erzählen sie, wie das damals war.

Die Gegner waren gut vorbereitet

Grebner war noch kein Bürgermeister, als der Streit im Jahr 2016 eskalierte. Als junger Familienvater und Kreisbrandmeister hatte er genug anderes zu tun, als sich auch noch um Windräder zu kümmern. Aber er wunderte sich, dass in seinem Briefkasten immer Flugblätter der Windkraftgegner landeten. „Nein zu krank machendem Lärm! Nein zur Zerstörung unserer Natur!“, hieß es da. Der Infraschall raube den Menschen den Schlaf, der Schattenwurf verwandle Wohnzimmer in blinkende Discos. Grebner lacht. „Und natürlich kam auch der obligatorische Rotmilan.“

Überall im Land machten zu dieser Zeit Windkraftgegner mobil. Und in Bayern erklärte Ministerpräsident Horst Seehofer, Windräder zerstörten die bayerische Landschaft, raubten ihr den „Reiz und ihren Zauber“. Mit maximalen Abstandsregelungen bremste er den Ausbau im ganzen Bundesland.

Und so hatte die damalige Bürgermeisterin keine Chance, als die Windkraftgegner in der Turnhalle aufmarschierten. Der Gemeinderat hatte schon alles in die Wege geleitet, hatte artenschutzrechtliche Gutachten anfertigen lassen und sich mit einem Unternehmer verständigt. Auch Üchtelhausen müsse seinen Beitrag zur Energiewende leisten, hatte die parteilose Bürgermeisterin tapfer verkündet.

Aber die Gegner waren gut vorbereitet. Sie hatten einen Politikberater aus München und andere sogenannte Experten an Land gezogen. Die jagten dem versammelten Dorf einen gehörigen Schrecken ein. Als der Brandschutzexperte dann apokalyptische Bilder von brennenden Gondeln zeigte, wurde es Kreisbrandmeister Grebner zu bunt. Wie er die Sache sah, sei die Gefahr nicht sehr groß, und wenn es doch einmal zu einem Brand käme, „na dann schaltet man des Ding aus und wartet, bis es runterfällt. Dann wird gelöscht und fertig.“

Viel Applaus gab es nicht. Die meisten waren verunsichert. Als die Windkraftgegner genug Unterschriften zusammen hatten für einen Bürgerentscheid, stimmten zwei Drittel der Üchtelhausener gegen die Windräder.

Grebner zeigt über die Felder, wo sich die Windräder der Nachbargemeinde drehen. Wenn die Sonne im Winter ganz flach steht, werfen sie manchmal auch auf Üchtelhausener Land ihre Schatten. Davon fühlen sich manche gestört. Grebner seufzt. Aber Wolken werfen ja auch Schatten. Und nur, wenn er mit dem Fahrrad daran vorbeifährt, kann er die Rotoren überhaupt brummen hören. „Sehr beruhigend“, findet er das.