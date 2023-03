Das Kabinett von Olaf Scholz trifft sich für zwei Tage zur Klausur in Meseberg. Der Kanzler will über Grundsätzliches sprechen. Ursula von der Leyen wähnt Deutschland und die EU im „konstruktiven Dialog“ zum Verbrenner-Aus.

Kanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Sonntag in Meseberg Bild: Omer Messinger

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das zweitägige Treffen seines Kabinetts am Sonntag unter das Motto der Zuversicht gestellt. Obwohl es mit Blick auf den Haushalt für das kommende Jahr zahlreiche Streitpunkte zwischen SPD, Grünen und FDP gibt, sagte Scholz zu Beginn der Aussprache im Gästehaus der Bundesregierung im nahe Berlin gelegenen Meseberg: „Wir werden zunächst einmal darüber reden, wie eine Gesellschaft, die so viel vor sich hat, zuversichtlich sein kann und bleiben kann.“ Die Regierung sei zusammengekommen, um ein paar grundsätzliche Fragen miteinander zu besprechen, „von denen wir glauben, dass es sich lohnt, sie einmal mit ein bisschen mehr Ruhe zu verhandeln“.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



In der Ampel hatte es zuletzt deutliche Auseinandersetzungen vor allem zwischen den Grünen und der FDP gegeben. Dabei geht es etwa um die Planungsbeschleunigung für Infrastrukturvorhaben sowie die Frage, ob die Europäische Union das Verbot von Verbrennungsmotoren vom Jahr 2035 an beschließen soll. Die FDP lehnt das ab.

„Wir sind gegenwärtig in einer großen Zeit des Umbruchs“

Auf der offiziellen Tagesordnung für die Gespräche standen die umstrittenen Themen nicht. Zunächst sprach die Kabinettsrunde mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) über „Wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands und Europas in der Zeitenwende“. „Wir sind gegenwärtig in einer großen Zeit des Umbruchs, nicht nur wegen des furchtbaren Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und der damit verbundenen Zeitenwende, die so vieles infrage gestellt hat, was uns viele Jahrzehnte sicher schien“, sagte Scholz.

Von der Leyen betonte nach dem Besuch, Deutschland und die EU seien in einem „konstruktiven Dialog“ zum umstrittenen Verbrenner-Aus. Es gebe volle Unterstützung für das Prinzip der Technologieoffenheit. „Aber das muss auch immer in Balance mit unseren klimapolitischen Zielen stehen. Und das ist genau das Gleichgewicht, was wir erarbeiten müssen. Daran arbeiten wir noch“, sagte sie. Scholz lobte, der FDP-Politiker Wissing sei „ein sehr, sehr guter Verkehrsminister“, weil er viele Probleme anpacke, die in den vergangenen Jahren liegengeblieben seien. Dazu zähle etwa mehr Tempo bei Elektroautos und Ladesäulen. Die Fragen zum Verbrenner-Aus seien lösbar, so Scholz.

Mehr zum Thema 1/

Ein Grund für die gereizte Stimmung in der Koalition besteht darin, dass der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner am 15. März die Eckpunkte für den Haushalt des Jahres 2024 vorlegen will. Dabei sieht er sich mit finanziellen Forderungen aus einigen Ressorts konfrontiert. So verlangt etwa Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trotz des 100-Milliarden-Sonderfonds für die Bundeswehr eine erhebliche Steigerung des Verteidigungshaushalts. Nicht nur in seiner Partei stehen dem Hinweise gegenüber, darüber die Finanzierung von sozialen und klimapolitischen Projekten nicht zu kurz kommen zu lassen.