Ministerpräsident Kretschmann will Heime auch dann bauen lassen, wenn die Kommunen dagegen sind. Hintergrund ist ein gescheitertes Vorhaben in Pforzheim.

Blick in eine Unterkunft für Geflüchtete in Ravensburg im März 2022. Bild: dpa

Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge wurden in Baden-Württemberg bislang im Einvernehmen mit den Städten und Gemeinden eingerichtet. Angesichts der angespannten Lage in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEAs) in Sigmaringen, Freiburg, Heidelberg und Ellwangen wird in der grün-schwarzen Regierung gerade diskutiert, ob es dauerhaft beim Konsensprinzip bleiben kann, wenn sich Gemeinden dauerhaft weigern, neue Einrichtungen zur Erstaufnahme zu schaffen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte kürzlich, es gebe keine gemeindefreien Gebiete in seinem Bundesland, grundsätzlich müsse man die Kommunen auch weiterhin im Konsens überzeugen, Flüchtlinge aufzunehmen. Er deutete aber an, dass das Land rechtliche Möglichkeiten hat, eine Flüchtlingsunterkunft gegen den Willen einer Kommune zu bauen.