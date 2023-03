Streit um Unterbringung : Kippt die Stimmung gegen Flüchtlinge?

Ohne die sozialen Medien wäre es anders gekommen. Wahrscheinlich wären die Extremisten nicht in Lörrach aufmarschiert, wahrscheinlich hätte es die Drohbriefe und Beleidigungen nicht gegeben. Wahrscheinlich hätte sich niemand an der Situation gestört. Und das südbadische Städtchen wäre nicht Ursprung eines gesellschaftlichen Flächenbrandes geworden.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Alles begann mit einem unklug formulierten Brief einer Wohnungsbaugesellschaft an vierzig Sozialmieter. Ihre Mietverträge in einem baufälligen Mietshaus wurden gekündigt, damit dort bis zum geplanten Abriss des Hauses rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden können. Den Mietern wurden modernere und bezahlbare Wohnungen angeboten. Sie erwartete also eine Verbesserung und nicht der Rauswurf in die Obdachlosigkeit.

Doch binnen Stunden führte die Nachricht in vielen Köpfen zu einem Kurzschluss. Eine Empörungswelle baute sich auf. Viele erzählten die Geschichte deutlich verkürzt: dass ukrainische Kriegsflüchtlinge deutschen Mietern die Wohnung wegnehmen. Bei der Lörracher Wohnungsbaugesellschaft meldeten sich 1500 wütende Anrufer, auf dem Mailserver gingen 250 beleidigende und drohende Mails ein. Es dauerte nur wenige Tage, bis vor dem Büro des grünen Kreisverbandes junge Männer in Kapuzenpullovern aufmarschierten. Sie nannten sich „Wackre Schwaben“, rollten ein Transparent mit der Aufschrift „#Wir haben Platz – aber nicht für Deutsche“ aus und zündeten Rauchbomben. Die „Wackren Schwaben“ werden der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ zugerechnet, und die beobachtet der Verfassungsschutz.

Die Grünen hatten die Entscheidung, in dem maroden Mietshaus für eine Übergangszeit Flüchtlinge unterzubringen, im Umwelt- und Hauptausschuss vollumfänglich mitgetragen. Aber sie waren damit nicht allein. Der Beschluss war einmütig, auch ein AfD-Gemeinderat stimmte zu. Der parteilose Oberbürgermeister Jörg Lutz und der Chef der Wohnungsbaugesellschaft waren von der Entscheidung, die Mieter umziehen zu lassen, ebenfalls überzeugt.

Von 2700 Wohnung sind nur 80 an Flüchtlinge vermietet

Nach dem starren Verteilschlüssel muss Lörrach in diesem Jahr 356 Flüchtlinge aufnehmen. Im Rathaus waren sie der Meinung, dass die Unterbringung ohne den Umzug der Sozialmieter in neue Wohnungen nicht zu leisten ist. Viele ukrainische Kriegsflüchtlinge wollen nicht lange in der Stadt bleiben. Das Preis- und Mietniveau in Lörrach ist hoch, es ähnelt dem der Schweiz. Die Leerstandsquote beträgt nur ein Prozent. Flüchtlingsunterbringung ist im Übrigen nicht das Hauptgeschäft der Lörracher Wohnbaugesellschaft: Das kommunale Unternehmen bewirtschaftet und verwaltet in der bei Grenzpendlern beliebten Stadt vor den Toren Basels 2700 Wohnungen, davon sind 80 an Flüchtlinge vermietet.

Viele Städte und Gemeinden schaffen es kaum noch, die vielen Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber unterzubringen. Schon im Sommer hatten die kommunalen Spitzenverbände und einige Landespolitiker vor dieser Situation gewarnt. Aus Sicht der Kommunen ist seitdem zu wenig passiert. Die Erwartungen an den Bund sind hoch. Für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge sind aber Länder und Kommunen zuständig. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat zu zwei Flüchtlingsgipfeln eingeladen, doch die Ergebnisse sind bescheiden. Der Bund stellt Immobilien für die Unterbringung zur Verfügung: Mittlerweile sind es rund 350 Gebäude mit insgesamt 70.000 Plätzen, ein Teil der Gebäude muss noch renoviert werden. Verabredet ist außerdem, dass der Bund in diesem Jahr 2,75 Milliarden Euro für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zur Verfügung stellt. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist das nicht genug. Und Geld allein löst das Problem nicht. Das zeigt der Lörracher Fall.