1945 war das sowjetische Ehrenmal in Dresden das erste seiner Art in Deutschland. Nun muss es saniert werden. Das ruft Skepsis hervor.

Das sowjetische Ehrenmal in Dresden am 8. Mai Bild: dpa

Mit Interventionen ist es so eine Sache. Militärisch sind sie schwierig, künstlerisch häufig erklärungsbedürftig. So richtig unübersichtlich aber wird die Lage, wenn wie dieser Tage am sowjetischen Ehrenmal in Dresden beides zusammenkommt. In einem Spanneisenband, das den Sockel des Ehrenmals provisorisch zusammenhält, hatte die Dresdner Künstlerin Svea Duwe Anfang Mai temporär künstlerisch interveniert, indem sie drei Schilder anbrachte.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



„Dieses Gebilde ist fragil!“ stand da in roten Buchstaben auf Deutsch, Russisch und Englisch, und das war im doppelten Sinn gemeint: Das Denkmal bröckelt und ist schwer sanierungsbedürftig, vor allem aber fehlt es zunehmend an Wissen, warum es überhaupt da ist. In der Nacht zum 11. Mai intervenierten dann allerdings bisher Unbekannte und entfernten die Schilder wieder.