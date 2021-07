Aktualisiert am

Wie können Kinder am besten geschützt werden?

Streit um Corona-Impfungen : Wie können Kinder am besten geschützt werden?

Während CSU und Ständige Impfkommission weiter um den richtigen Kurs bei Kinderimpfungen ringen, schafft ein Bundesland Fakten – und schickt seine Impfteams Mitte August in die Schulen.

Der Druck lässt nicht nach. Schon seit Wochen gibt es immer wieder Forderungen an die Adresse der Ständigen Impfkommission, doch bitte endlich die Corona-Impfung für Kinder ab zwölf Jahren zu empfehlen. Die Fachleute der STIKO, wie sich das Gremium abgekürzt nennt, haben jedoch bislang stets abgewunken. Weil eine Covid-19-Erkrankung bei Kindern fast immer ausgesprochen mild verläuft und über mögliche Risiken einer Impfung wegen fehlender Studiendaten nicht genug Klarheit herrscht, halten sie sich mit einer allgemeinen Empfehlung zurück. Nur Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen legen die Wissenschaftler die Impfung grundsätzlich nahe. Bei diesen steigt das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs, was wiederum den Nutzen der Impfung vergrößert. Doch insgesamt blieb es bislang dabei, dass die Risiken der Impfung für Gesunde noch nicht überzeugend genug ausgeschlossen werden konnten.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



„Dazu gibt es bislang auch keine neuen Erkenntnisse“, sagte der Mainzer Kinderarzt Fred Zepp der F.A.Z. am Mittwoch vor dem Beginn der wöchentlichen Schaltkonferenz der STIKO. Zepp gehört dem Gremium seit vielen Jahren an. Zwar könne es immer sein, dass neue Daten zu einer anderen Bewertung der Lage führten. Der Mediziner wies jedoch darauf hin, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA die Impfstoffhersteller BioNTech/Pfizer und Moderna kürzlich aufgefordert habe, bei ihren Studien zur Wirkung der Impfung bei Kindern die Zahl der Probanden zu verdoppeln. Für Zepp ist das eine Bestätigung, dass die STIKO mit ihrer Zurückhaltung richtig liegt. Es sei bemerkenswert, dass die amerikanischen Behörden dieser Frage eine „gewisse Aufmerksamkeit“ widmeten, sagte Zepp.

Mit dieser Einschätzung sind nicht alle einverstanden. Kritik kam am Mittwoch von den Amtsärzten. „Wenn die Vakzine getestet, geprüft und zugelassen sind, sehe ich keinen Grund, sie nicht zur Impfung zu empfehlen, auch für Jüngere“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Inzidenzen seien in den niedrigeren Altersgruppen besonders hoch. „Das wird sich bald in die noch jüngeren Gruppen verschieben. Warum sollten wir diese Altersgruppen nicht vor Corona schützen?“

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, beim Impfstoff von Moderna gibt es bereits eine entsprechende Empfehlung durch die Fachleute der Europäischen Arzneimittelagentur. Sobald die Europäische Kommission zustimmt, ist auch dieser Impfstoff für Kinder von zwölf Jahren an zugelassen. Die italienische Arzneimittelagentur AIFA hat dem Schritt schon vorgegriffen und den Impfstoff am Mittwoch für Kinder freigegeben.

Doch nicht nur Mediziner sprechen sich dafür aus, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu impfen. Der politische Druck auf die STIKO, ihre Empfehlung zu ändern, kommt vor allem aus dem Süden der Republik. Bayerns Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder treibt das Thema seit Wochen um. Er verstrickte sich dabei allerdings in Widersprüche. Einerseits beklagte er, dass der Impfstoff von AstraZeneca durch das Hin und Her der wissenschaftlichen Einschätzungen zum „Ladenhüter der Nation“ geworden sei. Andererseits sagte er vor zwei Wochen in Bezug auf das Impfen von Schülern: „Wir hoffen sehr, dass die STIKO ihre Meinung weiterentwickelt.“