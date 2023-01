Streit über Panzerlieferungen : Unionspolitiker fordern FDP und Grüne zu Bruch der Ampel-Koalition auf

Angesichts der Spannungen in der „Ampel“ haben Unionspolitiker FDP und Grüne zum Koalitionsbruch aufgefordert. Die beiden kleineren „Ampel“-Partner müssten wegen der Differenzen mit der SPD in der Ukraine-Politik „endlich konsequent handeln und einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen suchen“, sagte CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der Bild-Zeitung vom Montag. Frei schlug eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union vor: „Wir stehen jedenfalls parat, Verantwortung zu übernehmen.“

Frei verwies auf den offenen Streit der Koalitionsparteien über Panzerlieferungen an die Ukraine. „Die Szenen, die sich gerade in der Ampel-Koalition abspielen, erinnern an ein Scheidungsverfahren“, sagte er.

Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte Grüne und FDP zum Bruch des Ampel-Bündnisses auf. „FDP und Grüne müssen sich fragen, ob sie bereit sind, gegen ihre eigene Überzeugung die Verantwortung für dieses Versagen mit zu übernehmen“, sagte er ebenfalls in der Bild-Zeitung. Die Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der SPD bedeute, „dass Deutschland in einer historischen Bewährungsprobe des Krieges in Europa an einem entscheidenden Punkt versagt“.