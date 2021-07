Streit über Luftfilter : Eine Show zulasten der Schüler?

Das bayerische Kabinett hat jüngst beschlossen, den Kommunen 50 Prozent der Kosten abzunehmen, wenn sie als zuständige Sachaufwandsträger ihre Schulen mit mobilen Luftreinigern ausstatten. Das hörte sich gut an – doch nicht unbedingt in den Ohren der bayerischen Kommunen. Dass der auf Ministerpräsident Markus Söder zurückgehende Vorstoß nicht abgesprochen gewesen sei, war dabei nur ein Aspekt. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wie etwa Uwe Brandl, der Präsident des Bayerischen Gemeindetags, bemängelten auch, dass nach wie vor keine Klarheit über die Wirksamkeit der Raumluftfilter bestehe.

Auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, äußerte sich skeptisch. „Ich muss die Diskussion etwas bremsen“, sagte er der F.A.Z. auf der Jahrestagung des Landkreistages in Timmendorfer Strand. Für stationäre Luftfilteranlagen seien umfangreiche Bauarbeiten nötig. Die könnten vor allem dann geleistet werden, wenn ohnehin gebaut werden müsse. Das werde von den Schulen und Bauträgern auch bedacht und in Angriff genommen. „Aber alle Klassenräume in Deutschland damit auszustatten, wird nicht möglich sein“, sagte Sager, „schon gar nicht von heute auf morgen in den Sommerferien“. Es sei wissenschaftlich außerdem noch nicht hinreichend belegt, wie stark der Nutzen solcher stationären Anlagen tatsächlich sei. Klar sei nur, dass mobile Anlagen „laut und nicht sehr effektiv sind“.

Tatsächlich ist die Studienlage weiterhin uneinheitlich. Daran ändert auch das von der Stadt Stuttgart in Auftrag gegebene Pilotprojekt „Experimentelle Untersuchung zum Infektionsrisiko in Klassenräumen“ wenig. Der Leiter des Instituts für Gebäudeenergetik und Thermotechnik an der Universität Stuttgart, Konstantinos Stergiaropoulos, hat mit einer Forschergruppe an zehn Schulen jeweils zwei bis drei Klassenräume auf die dort bestehenden Infektionsrisiken untersucht.

An „thermischen Personendummies“ erforschten die Wissenschaftler, wie sich Aerosole in den Schulräumen verteilen und welchen Einfluss die Raumluftströmung auf das Infektionsrisiko hat. Mobile Geräte könnten „ein Baustein zur Senkung von Infektionsrisiken sein“. Sie ersetzten aber nicht die Basishygiene. „Ein flächendeckender Einsatz erscheint mir nicht sinnvoll“, sagt Stergiaropoulos. Für schlecht belüftbare Räume könnten Luftreiniger hilfreich sein; das Tragen von FFP-2-Masken und das regelmäßige Lüften könnten sie nicht ersetzen. FFP-2-Masken senken die Infektionswahrscheinlichkeit in nicht gelüfteten Räumen von etwa 40 auf zehn Prozent. Kommen regelmäßige Stoßlüftungen hinzu, dann liegt das Infektionsrisiko mit FFP-2-Masken unter zehn Prozent. Nach der Studie kann dann ein zusätzlich eingesetztes Raumlüftungsgerät in Räumen, in denen stoßgelüftet wird und FFP-2-Masken getragen werden, das Risiko noch einmal reduzieren.