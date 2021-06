Streit über Lockerungen : Was von der Maske bleibt

Es ist Sommer, alles schwitzt und ist draußen, die Fenster sind geöffnet, die Inzidenz ist niedrig, und die Impfquote steigt. Ist es da noch sinnvoll, eine Maske zu tragen? Kann man sie draußen nicht ablegen? Oder vielleicht sogar drinnen, in der Schule, in Clubs, im Wohnzimmer mit Oma und Opa?

Darüber streiten derzeit der Bundesgesundheitsminister und die -justizministerin mit den Ländern und die Länder wiederum untereinander. In Bayern ist es zu einer regelrechten Regierungskrise unter den Koalitionären gekommen, im oberbayerischen Greifling wurde ein Gemeinderatsmitglied ohne Maske (aber in Begleitung eines Anwalts) aus der Sitzung geworfen, und in manchen Klassen streiten Schüler mit ihren Lehrern.

Manche wollen einfach nur ihr altes Leben zurück

Sehr viel Streit über dieses kleine, leichte, handliche Stück Stoff. Es hatte es von Anfang an nicht leicht, denn es symbolisiert wie nichts anderes den Zwang und die Freiheitseinschränkung, die den Bürgern durch die Pandemiebekämpfung auferlegt wurden. Manche, die mit der Corona-Politik unzufrieden sind oder einfach nur ihr altes Leben von vor der Pandemie zurückhaben wollen, und andere, die die Pandemie schlicht leugnen, die Querdenker, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, kämpfen deshalb vor allem gegen die Maske.

Ein willkürliches Beispiel aus den Anfängen der Mund-Nasen-Bedeckung, Ende April letzten Jahres: Die Rohköstlerin Silke Leopold stellte damals ein Youtube-Video online, das den Titel trug: „Maskenpflicht? Ohne mich! Meine Vorräte . . . ich gehe nicht mehr einkaufen . . .“ Leopold „steht generell diesem Corona-Thema sehr kritisch gegenüber“ und lehnt die Maskenpflicht „für mich“ ab, auch weil Masken mit Pestiziden verseucht sein könnten und sie das freie Atmen behinderten. Sie „hält nicht viel von Studien“, hat keinen Fernseher, hört kein Radio und erklärt im Video, dass sie wegen der Maskenpflicht von nun an möglichst nicht mehr einkaufen gehen, sondern von ihren Vorräten, Bauern und der wilden Natur leben will.

Ihre Follower applaudieren ihr in der Kommentarspalte für ihren „Mut“, sie schreiben von „Maskenwahn“, „Maskerade“, „Maulkorb“. Aber es geht vielen um mehr als nur um die Maske. Es geht um „Mainstream-Opfer“, und „Mainstream-Medien“, darum, dass man „kein räudiger Köter“ sein will, dem „man jeden Befehl erteilen kann“. Eine schreibt: „Ich war vorgestern auch ohne Maske beim real einkaufen. Auch bei mir hat tatsächlich keiner was gesagt . . . Traut euch Leute! Umso mehr, umso besser.“ Und ein anderer: „Lass Dich von unserer Regierung nicht verarschen.“ Gegen die Maske zu sein bedeutete schon damals unmissverständlich, gegen die Corona-Politik insgesamt zu sein.