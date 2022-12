Streit über Rabbiner Homolka : Was wird aus dem liberalen Judentum?

Der Streit über Rabbiner Walter Homolka bringt die Union progressiver Juden in Gefahr – und damit die liberale Rabbinerausbildung. Nun kommt es auf den Zentralrat an.

Das liberale Judentum in Deutschland steht vor einer Zerreißprobe. Die Auseinandersetzung um dessen Schlüsselfigur, Rabbiner Walter Homolka, hat eine tiefe Kluft gerissen. Entstanden ist das liberale Judentum im 19. Jahrhundert, geprägt haben es jü­dische Gelehrte wie Moses Mendelssohn, Israel Jacobson, Abraham Geiger und Leo Baeck.

Die Ursprünge des Reformjudentums zeigen sich auch in der Gründung der Jacobsonschule in Seesen (Harz) als Religions- und Industrieschule im Jahr 1801. Jüdische Jungen und Mädchen wurden dort gemeinsam mit Kindern auch christlicher Familien un­terrichtet, um sie zu einer alltäg­lichen Gemeinschaft der Toleranz von klein auf zu erziehen. Heute hat die liberale Gemeinde in Hannover, die größte ihrer Art in Deutschland, einen eigenen Kindergarten, in dem die Jüngsten am Freitag auf kindgemäße Weise auf den Sabbat vorbereitet und damit auch religiös sozialisiert werden. Große Religionsgelehrte oder Philosophen gibt es im liberalen Judentum der Gegenwart allerdings nicht mehr.

Orthodoxe passen ihr Leben an die Religion an, Progressive passen die Religion ans Leben an, so lassen sich die Unterschiede der beiden großen Strömungen auf eine kurze, wenn auch grobe Formel bringen.

Traditionelle Juden, die durch ihre Geburt jüdisch sind, zweifeln die Zugehörigkeit der häufig zum Judentum Konvertierten zu ihrer Glaubensgemeinschaft oft an. Sie halten die liberalen Gemeinden eher für Kulturvereine als für religiöse Organisationen und werfen liberalen Juden zum Teil sogar vor, sie müssten sich eine Verfolgung durch den Antisemitismus der Gegenwart konstruieren, weil sie keine Verwandten hätten, die im Dritten Reich verfolgt wurden. Die Traditionalisten finden, dass sich die progressive Richtung es sich oft zu einfach macht, wenn sie in ihren Au­gen unabdingbar Vorschriften über Bord werfen.

Die Vertreter des liberalen Judentums wiederum verweisen darauf, dass die ersten fünf Bücher der he­bräischen Bibel (Tora) und die rab­binischen Auslegungen der Regeln (Talmud) Grundlage auch ihres Glaubens sind, aber zeitgemäß ausgelegt werden müssen. Sie verwenden in ih­ren Gottesdiensten nicht mehr ausschließlich die hebräische, sondern die jeweilige Landessprache. Die Einhaltung der Speisevorschriften liegt in der Verantwortung des Einzelnen, was für das orthodoxe Judentum un­denkbar ist.

Zeitgemäße Ethik als Kernaufgabe

Progressive Gemeinden wollen ega­litär leben und können durch Rabbinerinnen und Kantorinnen geleitet werden. Sie sind offen für sexuelle Minderheiten sowie für Menschen oh­ne jüdische Mutter oder auch nicht­jüdische Ehepartner. Eine zeitgemäße Ethik auf der Grundlage von Tora und Talmud zu entwickeln, die auch Fragen wie Organspende oder Leihmutterschaft berücksichtigt, sehen sie als ihre Kernaufgabe.

Diese Ausrichtung macht das liberale Judentum aus der Sicht der Traditionalisten anfällig für Ideologien jedweder Richtung. Die so­genannten Masorti bewegen sich zwischen Traditionalisten und Re­form­juden, sie halten am orthodoxen Ri­tual fest, vertreten aber eine liberale Theologie.

Das liberale Judentum selbst ist tief gespalten. War es bisher in der Union progressiver Juden (UpJ) organisiert, deren Vorsitzender der Konvertit Walter Homolka war und dessen Nachfolgerin nun eine seiner getreuen Mitstreiterinnen ist, so werden wohl längst nicht alle der mehr als zwanzig Gemeinden unter dem Dach der Union bleiben. Denn 40 Prozent der Mitglieder haben gegen die neue Vorsitzende gestimmt. Es wäre denkbar, dass sie die Union verlassen und sich unter dem Dach des Zentralrats der Juden versammeln.

Die Union wä­re dann so klein, dass sie Gefahr liefe, als Dachverband in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Angeblich strebt sie einen eigenen Staatsvertrag an. Ob es so weit kommt, ist ungewiss.

Der Zentralrat muss Verantwortung übernehmen

Klar ist vielen Vertretern des liberalen Judentums, dass die Vorwürfe ge­gen Walter Homolka geschadet ha­ben, abgestritten werden sie teilweise trotzdem. Andere meinen, es dauere zwei Dekaden, um neue Glaubwürdigkeit zu erringen. Denn über zwanzig Jahre habe der Rabbiner aus Potsdam Zeit gehabt, ein ungeheures Machtmonopol aufzubauen, weil alle ihn gewähren ließen. Der Zentralrat wollte den Staatsvertrag nicht gefährden. Und die nichtjüdische Mehrheits­gesellschaft mit ihrem notorisch schlechten Gewissen war aus Angst vor Antisemitismusvorwürfen bereit, dem Vorzeigejuden alles nachzu­sehen.

Damit die liberale Rabbineraus­bildung überleben kann, muss der Zen­tralrat sie in seine Verantwortung nehmen und dafür sorgen, dass sie nicht mehr unter dem Einfluss Homolkas oder der UpJ steht. An­dernfalls können die öffentlichen Geldgeber wie das Bundesinnen­ministerium, das Wissenschaftsministerium des Landes Brandenburg und der Zentralrat sie nicht weiter mit­finan­zieren.