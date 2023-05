Die meisten Menschen dürften einen nüchternen Blick auf ihre Heizung haben. Sie soll für Wärme sorgen, die Kosten für Betrieb und einen irgendwann fälligen Austausch sollen sich im Rahmen halten. Mischt der Staat sich im Heizungskeller ein, müssen die Vorgaben klar und nachvollziehbar sein. Wenn sich all das damit verbinden lässt, dass Heizen ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen möglich wird, wird die Mehrheit der Heizungsbesitzer das gut finden. Ein libidinöses Verhältnis zu ihrer Gasheizung werden die wenigsten haben. Kurzum: Otto Normalheizer ist pragmatisch.

Für eine Regierung, die aus guten Gründen die durch Heizen und Warmwasserproduktion entstehenden CO 2 -Emissionen verringern will, ist das keine schlechte Voraussetzung. Mögen bei der von Politik und Autobauern angestrebten Umstellung vom Verbrennungs- auf den Elektromotor noch Emotionen zu berücksichtigen sein, so könnte es bei der Heizwende sachlich zugehen. Warum also vergibt die Ampel diese Möglichkeit so spektakulär?

Die Politik einer Koalitionsregierung, kann nicht ausschließlich nach sachlichen Kriterien gemacht werden. Immer spielen Parteiinteressen eine Rolle. Je kleiner die Partei ist, desto eher handelt es sich um Klientelinteressen. Das ist für sich genommen nicht schlimm, im Idealfall werden so die Wünsche unterschiedlicher Teile der Gesellschaft zusammengebracht.

Parteitaktisches Klein-Klein

Schwierig wird es, wenn die Balance verloren geht. Wenn die Parteien ihre taktischen Interessen oder ihre programmatischen Ziele derart kompromisslos verfolgen, dass sogar der wohlmeinendste Heizungsbetreiber den Eindruck bekommen muss: Hier geht es nicht mehr um ihn oder das Weltklima, hier geht es auch nicht um Macht- und Mehrheitsgewinnung als Voraussetzung für Gestaltung. Hier geht es nur noch um parteitaktisches Klein-Klein und die Unfähigkeit der Verantwortlichen, im Dienst der Sache einen Ausweg zu finden.

Das Gebäudeenergiegesetz, vom Boulevard genüsslich Habecks Heizungshammer genannt, hätte nach dem ursprünglichen Plan der Ampel zum 1. Januar 2025 kommen sollen. Wäre man dabei geblieben, hätte es die Gelegenheit für die Bundesregierung, allen voran Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, gegeben, die Menschen langsam mit ihren Plänen vertraut zu machen.

Da für viele Menschen fünfstellige Eurobeträge im Raum stehen, wäre das noch schwierig genug gewesen. Aber vielleicht hätten allzu grobe Missverständnisse wie die Sorge, man müsse die funktionierende Gasheizung sofort von der Wand reißen, verhindert werden können.

Die wildesten Gerüchte

Stattdessen erlagen zunächst die Grünen der Versuchung, in einer der vielen Tauschaktionen auf dem politischen Basar ihren Wunsch durchzusetzen, das Gesetz um ein Jahr nach vorne zu ziehen. Die Menschen kamen gerade aus einem Winter, in dem allen Unkenrufen zum Trotz das Gas nicht knapp geworden war und niemand frieren musste, als diese vor nicht langer Zeit noch als fortschrittlich angepriesene Form des Heizens verteufelt wurde. Als ob das Vorziehen des Gesetzes nicht schon fordernd genug gewesen wäre, wurde der erste Entwurf aus der sogenannten Frühkoordinierung, an der nur Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium beteiligt sind, an die Medien durchgestochen. Die wildesten Gerüchte schossen ins Kraut.

Die Debatte über das Heizungsgesetz geriet schnell außer Kontrolle. Menschen, die in ihrem bisherigen Leben noch keine 60 Minuten mit ihrem Partner, den Freunden oder Nachbarn über Heizungsanlagen gesprochen hatten, tun das nun ständig. Ratlosigkeit allerorten. Die FDP witterte daraufhin ihre Chance, den schon im Frühjahr vorigen Jahres festgezurrten Kompromiss wenn nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, so doch wenigstens für Verzögerung zu sorgen. In der Sache lässt sich das verkaufen als Tritt auf die Bremse im Namen der verunsicherten Bevölkerung. Da der Streit aber sogar von der FDP-Führung befeuert statt gebremst wird, besteht der Verdacht, dass man dort hofft, mit der Pose des Widerstandskämpfers Punkte in Umfragen und Wahlen zu machen.

Nun zeigt sich Habeck zwar zu Änderungen am Gesetzentwurf bereit, aber das Durcheinander wird dadurch nicht weniger. Zumal der Kapitän des beim Heizungsthema ins Schlingern geratenen Tankers, der Bundeskanzler, nur zurückhaltend seinen Wunsch artikuliert, das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause zu verabschieden. Während die Ampel ihr Heizungstheater aufführt, fragen die Umfrageinstitute nicht nur danach, wem man bei der nächsten Bundestagswahl die Stimme geben wird. Sie wollen auch wissen, wie es um das Vertrauen in die Politik und die Institutionen des Staates steht. Diese Werte sind nicht erst bedenklich schlecht, seit die Ampel über das Gebäudeenergiegesetz streitet. Aber dieser Streit ist geeignet, weiter Vertrauen zu verheizen.