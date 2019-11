Streit über Grundrente : „Dann wird es schwierig in der Koalition“

Die SPD lehnt Forderungen der Union ab, eine Einigung bei der Grundrente mit einer Unternehmensteuerreform zu verknüpfen. „Wir sind nicht in Verhandlungen über andere Dinge, wir reden über die Grundrente“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag dem ZDF. Auf die Frage, ob ein Scheitern der Grundrente auch das Ende der großen Koalition bedeuten würde, erklärte er: „Wenn wir bei der Grundrente nicht zu einer Einigung kommen, dann wird es schwierig in der Koalition.“ Die SPD werde nun die Halbzeitbilanz der Legislaturperiode ziehen. „Diese Grundrente muss in der Halbzeitbilanz drinstehen, die müssen wir bis zur Halbzeit erreicht haben, sonst wird die SPD sicherlich negativ auf die Halbzeitbilanz blicken.“

Wegen noch offener Fragen bei der Grundrente war das für Montagabend geplante Spitzentreffen der Koalition zuvor auf den 10. November verschoben worden. Es gebe noch offene Punkte, die im Laufe dieser Woche sorgfältig geklärt werden sollten, teilte die CDU mit. Von der SPD hieß es, die Verschiebung sei von der Union ausgegangen. Die Arbeitsgruppe zu dem Thema habe gute Vorarbeit geleistet.

Einigkeit besteht zwischen Union und SPD darüber, dass alle, die 35 Jahre an Beitragszeiten aufweisen, eine Rente zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung bekommen sollen. Das war auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Allerdings streiten Union und SPD darüber, wer genau den Rentenaufschlag erhalten soll. Die Union pocht auf die im Koalitionsvertrag festgehaltene Prüfung der tatsächlichen Bedürftigkeit, die SPD lehnt dies ab.

Prominente Unionspolitiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder hatten sich zuletzt für eine Unternehmensteuerreform starkgemacht. Auch Thüringens CDU-Chef Mike Mohring forderte, parallel zur Grundrente müsse über eine Entlastung derer nachgedacht werden, die ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisteten, nämlich der Unternehmen. „Da ist unser Vorschlag, auch über eine Unternehmenssteuerreform zu sprechen, das vorzubereiten, und beides dann im Koalitionsausschuss zu entscheiden“, sagte Mohring dem ZDF am Sonntagabend. Die Zeit für Verhandlungen darüber wäre bis Montagabend zu knapp geworden, deshalb sei die Verschiebung des Koalitionsausschusses auf kommenden Sonntag sinnvoll. Zudem gebe es noch offene Fragen bei der Finanzierung der Grundrente.

Brinkhaus: „Das wird mit uns nicht klappen“

Die bisherigen Verhandlungen bildeten eine gute Grundlage für eine Entscheidung im Koalitionsausschuss, erklärte Mohring. „Jetzt geht es nur noch um die Frage: Wie wird alles ausfinanziert? An welchen Parametern wird noch gedreht? Und schaut man, dass man den Rentnern helfen kann, die wirklich wenig Einkommen haben?“ Die Union habe am Sonntagnachmittag Zahlen dazu bekommen, was ihre Verständigung in der Arbeitsgruppe für die Grundrente kosten würde.

Auch andere CDU-Politiker beharren auf einer Bedürftigkeitsprüfung, wie sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden war. „Wir sind (...) nicht bereit, die Prinzipien des Renten- und des Grundsicherungssystems über den Haufen zu werfen“, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus der „Welt“. „Wir wollen keine Steuergelder an Menschen verteilen, die die Unterstützung gar nicht brauchen.“ Eine Grundrente ohne Bedürfnisprüfung werde es mit der Union nicht geben. „Das wird mit uns nicht klappen“, betonte der CDU-Politiker. Der bisherige Grundrenten-Kompromiss zwischen Union und SPD sieht zwar eine Prüfung des Einkommens vor, nicht aber des Vermögens der Betroffenen.

Linnemann: Nicht die Koalition platzen lassen

Nach Ansicht von Union-Fraktionsvize Carsten Linnemann sollte die Bundesregierung nicht an der Diskussion um die Grundrente scheitern. „Ich würde die große Koalition an dieser Frage nicht platzen lassen“, sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir müssen das endlich mal abräumen. Ich glaube, die Menschen haben keinen Bock mehr, dass wir hier lange diskutieren“, sagte Linnemann weiter. Er plädierte für eine Überarbeitung des Koalitionsvertrages, damit es ein „neues Aufbruchsignal“ für Deutschland gebe. So könne es nicht weitergehen. Er würde seine Überzeugung aber nicht über Bord werfen, aus Rücksicht vor einer Mitgliederentscheidung bei der SPD.