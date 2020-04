Streit über App eskaliert : Daten gegen Leben

Die Landkreise wollen viel mehr Daten aus der Corona-App: die Namen aller Kontaktpersonen und den Ort der Ansteckung. So sollen Infektionsketten unterbrochen werden. In Berlin finden die Verantwortlichen den Vorschlag indiskutabel.

Eine Test-App der Technischen Hochschule in Lausanne, um Kontaktpersonen zu verfolgen. Die Schweiz will die App demnächst einführen. Bild: dpa

In den vergangenen Wochen wurde deutlich, wie wichtig eine App ist, um den Stillstand in Europa zu beenden. Sie ist der Generalschlüssel, um die Menschen aus der Isolation zu befreien und ihnen wieder Zugang zu ihren Betrieben, Cafés und Fußballvereinen zu geben.

Infektionsschutz ist in Deutschland Sache der Kommunen. Deshalb wollen sie bei der Entwicklung der App mitreden. Diese Woche ging ein Brief des Deutschen Landkreistages an Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun, der der F.A.S. vorliegt. Es war ein Paukenschlag.

Die Forderung: Die Gesundheitsämter sollten alle Daten bekommen, die von der App gesammelt werden. Und zwar „die Kontaktdaten der betroffenen Personen sowie die jeweiligen örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten“. Eine solche App würde also wie ein Peilsender funktionieren. Sie soll dem Gesundheitsamt sinngemäß melden: Herr Meier war am Donnerstag um 15 Uhr in der Berliner Straße in Kontakt mit dem infizierten Herrn Müller.

Das ist eine andere Liga als alles, was bislang zur Diskussion stand. Bisher stritten sich Kryptologen über die Detailfrage, ob die Daten zentral auf Servern gespeichert werden sollen oder dezentral auf den Mobiltelefonen. Es war nie die Rede davon, den Ort einer Begegnung mit einem Infizierten zu speichern, geschweige denn seine Kontaktdaten, also Namen oder Anschrift.

Dass sich die Bundesregierung nun offenbar für einen dezentralen Ansatz entschied, ändert nichts an der Position der Kommunen. „Aus Sicht der Landkreise“ sei die Entscheidung „für einen zentralen oder dezentralen Speicherort zweitrangig“. Entscheidend sei vielmehr, dass die Gesundheitsämter „einfachen, vollständigen und kostenfreien Zugriff auf die von der jeweiligen App generierten Daten erhält“. Solche Daten gibt es im Moment nur, wenn Menschen sie abfragen, zum Beispiel die Leute vom Gesundheitsamt.

Das geht dann so: Schon bei dem Verdacht, dass ein Patient Corona hat, muss ein Hausarzt das Gesundheitsamt informieren. Die Leute vom Gesundheitsamt melden sich bei dem Infizierten und schicken ihn in die Quarantäne. Sie fragen ihn darüber aus, mit wem er Kontakt hatte. Die Kontaktpersonen können ebenfalls in die Quarantäne geschickt werden. Das Gesundheitsamt kennt alle Namen, alle Verbindungen, alle Orte.

App ist schneller als das Gesundheitsamt

Diese Detektivarbeit nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Oft zu viel Zeit. Bis die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes alles herausgefunden haben, ist das Virus drei Menschen weiter gewandert. Und schon ist die Lage außer Kontrolle. Eine App könnte das verhindern. Sie ist schneller als das Gesundheitsamt. Und sie kennt alle Kontaktpersonen, nicht nur die, an dessen Namen sich der Infizierte erinnert.

Mit einer App, wie der Landkreistag sie sich denkt, wäre für die Kommunen alles einfach. Wer mit einem Infizierten Kontakt hatte, der könnte per Mausklick eine Quarantäneverordnung bekommen. „Letztlich geht es um Leib und Leben vor allem von Älteren und Risikogruppen und zu diesem Zwecke um eine zusätzliche Unterstützung der Gesundheitsämter“, sagt der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager aus Ostholstein.