Corona : Streit nach Drostens Rückzug aus Sachverständigenausschuss

Aktualisiert am

Wer sich mit Corona infiziert hat, musste bisher für zehn Tage in Isolation, konnte sich aber nach sieben Tagen freitesten. Bayern und Sachsen haben die Frist schon von zehn auf fünf Tage reduziert. Nach dem Treffen der Gesundheitsminister der Länder am Donnerstagabend soll die Verkürzung der Isolationszeit auf fünf Tage Anfang kommender Woche durch das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Gesundheitsministerium einheitlich für alle anderen Bundesländer empfohlen werden. Einen formellen Beschluss haben die Minister allerdings nicht gefasst. Begründet haben sie ihr Vorhaben mit einer zunehmenden Immunität in der Bevölkerung und mit milderen Krankheitsverläufen durch die Omikron-Variante.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Der frühere Vorschlag des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD), die Isolationspflicht komplett aufzugeben, also auf Durchseuchung zu setzen, war auf breiten Widerstand von Fachleuten gestoßen. Der Minister hatte ihn daraufhin in einer Talkshow zurückgezogen und seinen Sinneswandel damit begründet, dass die Aufgabe der Isolationspflicht ein verheerendes Signal sende. Mit seinem Wunsch nach einer Freitestung nach fünf Tagen konnte sich Lauterbach wohl nicht durchsetzen.

„Ich persönlich glaube, dass am Ende von fünf Tagen – das ist ja eine sehr kurze Zeit – zumindest eine Selbsttestung dringend empfohlen sein müsste“, hatte Lauterbach am Freitag in der ARD gesagt. Denn man wisse, „dass viele auch nach dem fünften Tag noch positiv sind“. Auch die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund Susanne Johna hatte gegenüber der Funke-Mediengruppe darauf hingewiesen, dass eine Aufhebung der Isolation nach nur fünf Tagen nur bei einem negativen Testergebnis und mindestens 48 Stunden währender Symptomfreiheit sinnvoll sei.

Nach Daten des RKI werden die meisten Corona-Infektionen in Deutschland wohl durch die Omikron-Subvariante BA.2 hervorgerufen werden. Ihr Anteil lag nach einer Stichprobe der vorvergangenen Woche bei 97 Prozent. Auf knapp drei Prozent kommt der zuvor vorherrschende Subtyp BA.1. Angesichts der mehr als 750 000 gemeldeten Fällen binnen einer Woche spricht das RKI von einem hohen Infektionsdruck.

Kubicki kritisierte die Rolle von Drosten

Unterdessen hat sich der Streit um den Sachverständigenausschuss verschärft, der die mehrere Monate lang geltende epidemische Lage von nationaler Tragweite evaluieren soll. Die Überprüfung der einzelnen Corona-Einschränkungen ist im Infektionsschutzgesetz selbst vorgesehen, wo es heißt: „Die Evaluation soll durch unabhängige Sachverständige erfolgen, die jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und vom Bundestag benannt werden“. Bisher gehörte dem Sachverständigenausschuss auch der Charité-Virologe Christian Drosten an, der jedoch auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausschied.

Seinen Rückzug begründete er damit, dass Ausstattung und Zusammensetzung des Gremiums nicht ausreichten, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Außerdem seien in den vergangenen Wochen wiederholt Inhalte der vertraulichen Beratungen zum Gegenstand einer irreführenden und falschen Berichterstattung geworden. „Die steht aus Sicht von Prof. Drosten einer konstruktiven, zielgerichteten Zusammenarbeit im Gremium entgegen“, bestätigte eine Sprecherin der Charité. Im Expertenrat der Bundesregierung bleibt Drosten aber weiter, er ist beim Kanzleramt angesiedelt und legt Empfehlungen für die Pandemie-Bekämpfung vor. Der Sachverständigenausschuss dagegen soll der Bundesregierung bis Ende Juni einen Bericht vorlegen, bis zum 30. September soll der Bundestag das Ergebnis der Evaluierung bekommen.

Lauterbach, der Drosten Rückzug als schweren Verlust bezeichnete, wies den Vorwurf, dass Drosten sich nur deshalb zurückziehe, weil er nicht die Corona-Maßnahmen beurteilen könne, an deren Verhängung er als Berater von Bund und Ländern selbst beteiligt war, als „falsch und bösartig“ zurück. Das Büro des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki hatte wenige Stunden vor Drostens Rückzug eine Anfrage an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gerichtet, in der es um die Unbefangenheit Sachverständiger ging, die „beim Erlass von den zu evaluierenden Maß nahmen beteiligt waren“. Kubicki selbst hält Drosten und vermutlich auch den Bonner Virologen Hendrik Streeck, für befangen, weil sie Maßnahmen evaluieren sollen, „an deren Zustandekommen sie selber mitgewirkt haben“.