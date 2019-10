Streit in der Union : Will Söder Kanzler werden?

In der CDU wird fleißig an den Stühlen des Führungspersonals gesägt. Nun rufen schon die ersten nach Markus Söder als Kanzlerkandidaten. Doch will der das überhaupt machen?

Mit jedem Tag, an dem es Annegret Kramp-Karrenbauer nicht gelingt, eine gute Figur abzugeben, schaut man sich in der Union hektischer danach um, wer die Partei als Spitzenkandidat oder -kandidatin in die nächste Bundestagswahl führen könnte. Allzu groß ist die Auswahl nicht: Gesundheitsminister Jens Spahn und der Starke-Mann-Imitator Friedrich Merz hatten gegen Kramp-Karrenbauer noch vor einem knappen Jahr verloren – sollten ausgerechnet sie nun die Retter sein? Man hört noch den Namen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet – aber sonst?

Dass der Blick der Unions-Anhänger neuerdings verstärkt nach Bayern fällt, hat also auch mit der eigenen Not zu tun. Aber nicht ausschließlich. Hinter nur mehr halb vorgehaltener Hand wird immer öfter von Markus Söder als potentiellem Kanzlerkandidaten geraunt. Elmar Brok, einer der politischen Abendrotreiter, die bei derlei Fragen öfter als Avantgarde auftreten, regte nun kaum verhohlen Söders Kandidatur an. Und selbst Journalisten, denen allein bei dem Gedanken daran noch vor einem Jahr die Hand abgefallen wäre, scheuen inzwischen nicht mehr vor diesem Äußersten zurück.

Söder selbst verfolgt das mit Wohlgefallen. Es bereitet ihm auch sichtlich Vergnügen, diskret – und demonstrativ in aller Freundschaft – den direkten Vergleich etwa mit Annegret Kramp-Karrenbauer zu suchen. Das war zuletzt bei der 70-Jahr-Feier der CSU-Landesgruppe in Berlin so, als er die CDU-Vorsitzende mit einer launigen Rede in den Schatten stellte. Auch auf das Thema Kanzlerkandidatur kam er dort zu sprechen. Zwei Mal habe es die CSU versucht, sagte er, und setzte hinzu: „Keine Sorge – es bleibt bei zwei.“

Man kann davon ausgehen, dass das stimmt – einstweilen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Söder hat sich zwar mittlerweile gut in Berlin eingefunden, sucht dort auch regelmäßig den Kontakt zu Journalisten, aber in Bayern fühlt er sich doch nach wie vor wohler. Ihm ist durchaus vor Augen, wie schwer es für einen Bayern – und selbst für einen Franken – ist, über den Freistaat hinaus gut anzukommen.

Davon abgesehen gehört es zu Söders Lebensplan, in Bayern tiefe Spuren zu hinterlassen: Das kann er nicht mit einer halben Amtszeit als Ministerpräsident. Außerdem arbeitet er derzeit eifrig daran, sein Image als Machtmensch reinster Prägung hinter sich zu lassen. Diese Bemühungen würden konterkariert, versuchte er jetzt bei der erstbesten Gelegenheit auf die nächste Stufe der Karriereleiter zu gelangen.

Das Risiko des Scheiterns wäre hoch

Ohnehin wäre das Risiko des Scheiterns zu hoch, zumal sich ja auch die CSU auf der Suche nach sich selbst noch lange nicht gefunden hat – geschweige denn die alte Erfolgsspur. Söder hat im Übrigen oft genug erlebt, wie schnell Stimmungen sich ändern können. Es ist gerade mal ein gutes Jahr her, dass in München Zehntausende auf der Straße waren, um gegen ihn, Seehofer und Co. wegen ihrer angeblich unmenschlichen Flüchtlingspolitik zu demonstrieren. Dass nun die CSU plötzlich als Hort der Stabilität und eines gewissen Anstands wahrgenommen wird, sieht man dort sehr gerne – aus menschlichen wie politischen Gründen.

Entsprechend labt man sich daran. Auch so ist zu erklären, dass Seehofer Merkel am Dienstag gegen die Merz-Kritik in Schutz genommen hat und dass Söder über Kramp-Karrenbauer kein Wort der Kritik verliert. Jüngst beim CSU-Parteitag stieg der CSU-Chef sogar höchstselbst gegen einen Antrag der Jungen Union in die Bütt, der zum Ziel hatte, über die Kanzlerkandidatur per Urwahl abstimmen zu lassen. Weil der Antrag gegen Kramp-Karrenbauer gerichtet war, ließ sich der Schritt Söders als selbstlos interpretieren – gleichzeitig sicherte er sich so sein Veto-Recht bei der Entscheidung über die Kandidatur: eine Win-Win-Situation für ihn. Man sollte sich jedenfalls nicht wundern, wenn Söder in vier, fünf oder acht Jahren zum Schluss kommen sollte, sein Werk in Bayern sei getan – doch Deutschland brauche ihn mehr denn je.