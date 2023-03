Streit in der Ampelkoalition : „Die harsche Kritik an Wissing ist völlig unangebracht“

Die Ampel will am Wochenende ihren Streit beilegen. Dafür müssten die Grünen allerdings einsehen, dass die FDP Recht habe, sagt FDP-Fraktionsvize Carina Konrad im Interview.

Frau Konrad, am Sonntag will die Ampel endlich ihre größten Streitfragen klären, im Koalitionsausschuss. An welchen Stellen will die FDP den Grünen entgegenkommen?

Das Ziel muss es sein, vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Und die Frage, die mir Bürger stellen, ist nicht „Wer muss wem entgegenkommen?“, sondern „Wie finden wir zu guten Lösungen, die das Land weiterbringen?“

Gute Lösungen wollen alle. Nur finden die Grünen nicht gut, was die FDP gut findet. Ihr Fraktionskollege Reinhard Houben hat gerade angemahnt, dass alle Beteiligten ihr Handeln kritisch hinterfragen sollten, auch die FDP. Sind die Liberalen zu unversöhnlich aufgetreten?