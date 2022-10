Streit in der Ampelkoalition : Wie Putin gezähmt werden soll

Annalena Baerbock will mehr Waffenhilfe für die Ukraine. Die SPD dagegen will Russland mit Diplomatie entgegenkommen. Gegen die Ministerin schwingen manche sogar die Nazi-Keule.

In der SPD erinnern sie jetzt manchmal an die Nazizeit. Wolfgang Schmidt zum Beispiel, der Chef des Kanzleramts. Der hat unlängst gesagt, wer der Ukraine westliche Kampfpanzer liefern wolle, leide an einem „V2-Syndrom“. Die V2 war eine Rakete, mit der Hitler friedliche Menschen in Antwerpen oder London umbrachte. Ähnlich wie Putin heute in Kiew. Der Clou bei Schmidt: Nicht den Mördern von heute attestierte er ein V2-Syndrom, sondern denen in Deutschland, die den Opfern helfen wollen.

Oder Ralf Stegner, der Brontosaurus unter den Pazifisten der SPD, aufgewachsen mit den Friedensträumen vergangener Erdzeitalter und in seiner Partei ein führender Kopf der „Parlamentarischen Linken“. Unlängst hat er getwittert, wer vor einem russischen „Diktatfrieden“ gegen die Ukraine warne, benutze „Nazi-Wortschöpfungen“. Wieder dieselbe Botschaft: Wer den Ukrainern allzu arg helfen will, hat seinen inneren Hitler nicht im Griff. Putin hätte das nicht schöner sagen können.

Jetzt gibt es in Berlin aber eine Frau, die sowohl über westliche Panzer für die Ukraine nachdenkt als auch dauernd vor einem russischen Diktatfrieden warnt: Außenministerin Annalena Baerbock. Schmidt und Stegner waren zwar höflich genug, sie in ihren Wortspielen nicht namentlich zu erwähnen, aber dafür hat dann der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Lücke geschlossen. Der hat zwar keine Nazi-Metaphern geschmiedet, aber im ZDF gesagt, „dass es am Ende darauf ankommt, eine Balance auf der einen Seite zwischen dem Selbstverteidigungsrecht der Ukraine herzustellen und dem der Diplomatie“. Wörtlich so. Das klingt zwar wirr, aber es soll wahrscheinlich heißen: Wir müssen mehr verhandeln, und dass die Ukrainer sich gegen Russland wehren wollen, wird überbewertet. Diese Botschaft, sagte Mützenich dann noch, gehe „auch an die Adresse der Außenministerin“. Damit war Baerbock im Spiel.

Baerbock kehrt die Scherben zusammen

Mützenich ließ zwar offen, welche guten Dinge erreicht werden könnten, wenn die „Diplomatie“ sich endlich aus den Zwängen des „Selbstverteidigungsrechts“ gelöst haben würde. Aber Stegner hat hier geholfen. Der F.A.S. sagte er, Deutschland müsse stärker auf die Chinesen und die Inder einwirken, damit sie Putin zur Räson brächten. Außerdem müsse man über den Schutz des russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja sprechen, und man müsse „diskret hinter verschlossenen Türen“ den Austausch von Gefangenen ermöglichen. Die erfolgreichen Vereinbarungen mit Russland zum Export von Getreide hätten gezeigt, dass das geht.

Freunde der Außenministerin haben der F.A.S. jetzt gesagt, was sie von alledem denken. Zuerst einmal meinen sie, Mützenichs „Abwägung zwischen Diplomatie und Unterstützung der Ukraine“ sei nicht nur irreführend, sondern auch „gefährlich“. Natürlich brauche man beides, Diplomatie und Selbstverteidigung, und natürlich treibe Baerbock auch beides voran. Und selbstverständlich verhandele sie, und zwar genau so, wie Stegner das fordert, nämlich hinter verschlossenen Türen. Bei Ukrainern, Polen und Balten habe sie dabei anfangs vor allem „die Scherben“ zusammenkehren müssen, „die ein blauäugiger Russland-Diskurs der Vergangenheit für das Ansehen Deutschlands hinterlassen“ habe.