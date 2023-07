Wenn überhaupt, dann wird die Sommerpause im politischen Berlin erst mit einer Woche Verspätung beginnen. Zwar hat der Bundestag am vorigen Freitag zum letzten Mal vor dem September getagt, und es wird keine Sondersitzung zur Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geben. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am kommenden Freitag seine Sommerpressekonferenz in Berlin abhalten. Was der Kanzler sagen wird, bleibt abzuwarten. Aber sollte er seine und seiner Koalition Leistung kritisch bewerten, wäre das eine handfeste Überraschung.

Unterhalb des Bundeskanzlers versucht zur Mitte der Legislaturperiode kaum mehr jemand, die Lage der ersten Koalition von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene schönzureden. Als in der letzten Sitzungswoche der Versuch gescheitert war, das mühsam reparierte Heizungsgesetz nach langen und zähen Gesprächen der Ampelpartner doch noch zu verabschieden, hieß es anschließend aus dem Umfeld des Bundeskanzlers, in dieser Koalition habe sich etwas eingeschlichen: Die Verhandlungen dauerten „ewig und noch länger“. Und noch etwas wurde kritisch angemerkt: Die Zeit, die man bisher damit zugebracht habe, sich Vorwürfe zu machen, „könnte man kürzer fassen“.

Die Wirklichkeit besteht allerdings immer noch darin, sich Vorwürfe zu machen. Besonders heftig findet das zwischen FDP und Grünen statt. Bei Gesprächen, die unter der Voraussetzung stattfanden, dass nicht aus ihnen zitiert wird, schlugen in der vorigen Woche vor allem Politiker dieser beiden Partien so aufeinander ein, dass nur noch die Frage blieb, ob diese Koalition denn durchhalten werde bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Herbst 2025.

Angst vor einer vorzeitigen Wahl

Mitglieder von FDP und Grünen pflegen derzeit auf solche Fragen zu antworten, dass die Koalition zusammenbleiben werde, schon mangels Alternative und aus Angst vor einer vorzeitigen Wahl. Aber auch öffentlich schonen sich die Partner nicht, ob nun der Bundestagsvizepräsident und prominente FDP-Politiker Wolfgang Kubicki in der F.A.Z. scharf mit den Grünen ins Gericht geht oder Bundeskanzler Scholz der grünen Familienministerin Lisa Paus eine schriftliche Arbeitsanweisung gibt.

Stellt die Ampelkoalition ein Ausnahme dar? Betrachtet man sie als rot-grüne Koalition mit gelbem Anhängsel, bietet sich ein Vergleich mit der Bundesregierung von SPD und Grünen an, die von 1998 bis 2005 unter Kanzler Gerhard Schröder regierte. Allein im ersten Regierungsjahr war der Vorsitzende der SPD und Finanzminister Oskar Lafontaine im wüsten Streit mit Schröder von Bord gegangen, und die Grünen hätten um Haaresbreite wegen der deutschen Beteiligung am Kosovokrieg am Himmelfahrtstag 1999 das junge Regierungsbündnis gesprengt.

Gemessen daran, möchte man dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und baden-württembergischen FDP-Vorsitzenden Michael Theurer zustimmen, der am Wochenende auf dem FDP-Landesparteitag in Heidenheim die Darstellung bestritt, die Ampel liege ständig im Streit. „Ich glaube, wir sind mittlerweile im Normalzustand lebendiger Demokratie angekommen.“ In der Ampel regierten sehr unterschiedliche Parteien. SPD und Grüne seien eher staatsorientiert, die FDP marktwirtschaftlich und freiheitsliebend. „Dass da diskutiert wird, ist doch klar“, sagte Theurer.

„Hochgradig unzufrieden“

Ganz so harmlos kam das Wochenende andernorts nicht daher. Gleich drei Ministerpräsidenten mit SPD-Parteibuch beschwerten sich öffentlich über den Zustand der Bundesregierung. Vor allem der Umgang mit dem Gebäudeenergiegesetz hat die Landespolitiker auf die Bäume getrieben. Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil verlangte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die Regierung müsse geschlossen handeln. Viele Menschen seien „hochgradig unzufrieden“ mit der Politik und suchten daher ein Ventil für ihren Unmut – das „allzu oft die AfD“ sei. Geschadet habe vor allem die „unzulängliche Vorbereitung“ beim Heizungsgesetz.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, nannte es „sehr unglücklich, dass das ganze Thema Klimaschutz damit beschädigt worden ist“. Die AfD nutze „Frustration und Verunsicherung als großes Mobilisierungsthema“, äußerte sie in der „Süddeutschen Zeitung“. Es bestehe die Gefahr, dass die Rechtspopulisten das Thema auch bei kommenden Wahlen zur Mobilisierung nutzten, mahnte Schwesig. Auch der Regierungschef von Brandenburg, Dietmar Woidke, sieht den Umgang der Ampel mit dem Thema Klimaschutz als problematisch an. Da müsse die Politik „die Menschen mitnehmen“.

Hatte Weil bei der Landtagswahl im vorigen Jahr mit der SPD mit 33 Prozent noch deutlich gewonnen und weit vor der AfD (elf Prozent) gelegen, so müssen die Sozialdemokraten in Ostdeutschland gegen sehr hohe Beliebtheitswerte der AfD kämpfen. In Thüringen, wo im kommenden Jahr ebenso wie in Brandenburg und Sachsen der Landtag gewählt wird, kam die AfD bei der jüngsten Umfrage auf 34 Prozent und lag damit deutlich vor den anderen Parteien. Viele Bürger hätten große Sorgen, was infolge des Heizungsgesetzes auf sie zukomme, sagte Schwesig. Ein Erhebung des Instituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ kam am Wochenende auf das schlechteste Umfrageergebnis für die Ampel seit ihrem Bestehen. Zusammen kämen die drei Parteien nur noch auf 39 Prozent. Alle würden hinter der AfD landen. Olaf Scholz wird am Freitag einiges zu erklären haben.