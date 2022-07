Streit um Energiesicherheit : Die grüne Zerrissenheit zwischen Atom- und Kohlestrom

Robert Habeck hat ein ziemliches Problem. Er ist Wirtschaftsminister, und jeder, der das ist, muss verhindern, dass in Deutschland die Lichter ausgehen und die Heizkörper kalt bleiben. Er ist aber auch Mitglied der Grünen, und das ist eine Partei, die gegründet wurde, um Atomkraftwerke zu verhindern und Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Habeck kann also nicht einfach die Lichter und Heizungen mit Atom oder Kohle betreiben, dann wäre zwar die Wirtschaft zufrieden, aber die Grünen würden einen Sonderparteitag einberufen und ihren Robert fragen, auf welcher Seite er eigentlich steht. Habeck weiß nicht, ob er den Strom woanders herbekommen kann, das Gas aus Russland ist knapp, und die Windkraft reicht nicht aus. Also hat er nicht nur ein Problem, sondern er muss einen Zwischenweg suchen, der allen ein bisschen wehtut, aber niemandem so, dass der Schmerz unerträglich wird. Er muss austesten, wer was aushält.

Habeck will, dass Kohlekraftwerke im Notfall bei der Stromversorgung einspringen, und zwar auch solche, die wegen des Kohleausstiegs eigentlich außer Betrieb sein sollten. „Das bedeutet, so ehrlich muss man sein, dann für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke“, sagt er. Das ist eine Zumutung für alle Klimaschützer. Die Atomkraftgegner verärgert Habeck aber auch. Er lässt nämlich prüfen, ob Atomkraftwerke länger laufen müssen, um die Stromversorgung zu sichern. Das Ergebnis soll in einigen Wochen vorliegen, was allen Zeit gibt, sich an den Gedanken zu gewöhnen oder richtig wütend zu werden.

Habecks Überlegungen bedeuten nicht, dass er am Kohleausstieg oder am Atomausstieg rüttelt, sondern nur, dass die Kraftwerke ein paar Monate länger laufen. Das eine ist eine Notfallreserve, das andere wäre ein Streckbetrieb mit alten Brennstäben. Aber das muss Habeck mal jemandem wie Axel Mayer erklären, der schon vor Wasserwerfern im Schlamm gelegen hat, als Habeck gerade 16 Jahre alt war, um das Atomkraftwerk im Wyhler Wald zu verhindern.

Wer das antastet, verletzt Gefühle

Menschen wie Axel Mayer gibt es in jeder Partei und sie müssen kein wichtiges Amt haben, um bedeutend zu sein. Sie sind die Wirbelsäule, ohne sie fällt alles in sich zusammen. Mayer sitzt für die Grünen im Kreistag von Emmendingen in Baden-Württemberg und ist seit fünfzig Jahren in der Umweltbewegung. Damals, im Jahr 1975, sollte im Wyhler Wald ein Atomkraftwerk gebaut werden, und die Bauern, Winzer, Apotheker, Bäcker und Umweltbewegten der Umgebung besetzten den Bauplatz, und wichen auch nicht, als Polizisten mit Knüppeln kamen und mit Wasserwerfern.

Es gab Verletzte und Hausdurchsuchungen. Der Ministerpräsident beschimpfte sie als Kommunisten. Mayer war damals Sprecher einer der vielen Bürgerinitiativen. Er kennt noch die alten Argumente: „Pro Megawatt entsteht in einem Atomkraftwerk jährlich die kurz- und langlebige Radioaktivität einer Hiroshima-Bombe!“ Die Aktivisten machten damals eine „Energieausstellung“, es gab Projektskizzen der ersten Windräder, zwei Bottiche mit Wasser, die von einer Solaranlage erwärmt wurden, und einen kühnen Redner, der behauptete, das Benzin werde eines Tages eine Mark pro Liter kosten.

Mayer kann viel erzählen von damals, aber die Essenz ist die: Das Atomkraftwerk im Wyhler Wald wurde nicht gebaut. Auch wegen ihm. Und als die Grünen an die Bundesregierung kamen, wurde der Atomausstieg durchgesetzt. Dafür hat seine Generation hart gekämpft, das macht es persönlich, wer das antastet, verletzt Gefühle.