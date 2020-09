Streiks und Corona-Ausbreitung : Geht’s noch?

F.A.Z.-Hauptwache : Neue Corona-Regeln auch in Hessen

Ab Mittwoch soll der Verkehr wieder rollen, für Feiern gelten in Hessen neue Vorschriften, und die Alte Oper ist abermals „Opernhaus des Jahres“. Das und was sonst noch wichtig ist heute in Rhein-Main, steht in der F.A.Z.-Hauptwache.