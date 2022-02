Gruppe „Letzte Generation“ : „Blockaden werden als Allheilmittel gesehen“

Aktualisiert am

Aktivisten der letzten Generation blockieren eine Kreuzung in Hamburg. Bild: dpa

Spricht man dieser Tage mit Aktivisten von „Fridays for Future“ oder klassischer Umweltorganisationen über die Straßenblockaden, klingen sie relativ genervt. „Das schadet unserer Sache“, sagt eine von ihnen. Es schade der Glaubwürdigkeit der Klimabewegung, findet ein anderer, und es trage zur Spaltung der Gesellschaft bei. Namentlich genannt werden möchte keiner. Die Gruppe „Aufstand der letzten Generation“, die sich im Notstand sieht und zuletzt den Betrieb des Hamburger Hafens mit Straßensperren behinderte, bekomme schon genug Gegenwind.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der Feind der Aktivisten ist nicht mehr so eindeutig zu identifizieren wie noch im vergangenen Jahr. Die Grünen regieren nun mit, zeigten in Teilen sogar Verständnis für die Straßenblockaden. Die Ampelkoalition will im Klimaschutz mehr erreichen als die Vorgängerregierung aus Union und SPD.