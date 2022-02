Hass im Netz und in der Welt : Wenn der Mob gegen Polizisten und Politiker wütet

Stilles Gedenken: In Homburg Erbach wurde die nahe Kusel ermordete Polizistin am 16. Februar 2022 auf dem Friedhof beigesetzt. Bild: Imago

Polizisten kennen die Abgründe der Gesellschaft aus ihrer täglichen Arbeit. So ist es auch bei den Beamten, die derzeit beim Landeskriminalamt (LKA) in Mainz auf die Suche nach ebenjenen Abgründen gehen. Doch dieser Fall ist etwas Besonderes. Es geht um die Tötung zweier Kollegen – und um das, was darauf folgte.

Die Fachleute gehören der Ermittlungsgruppe Hate Speech an, die eingesetzt wurde, nachdem Ende Januar in der Nähe der rheinland-pfälzischen Ortschaft Kusel eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen wurden, als sie gerade eine Verkehrskontrolle durchführten. Ein ebenfalls noch junger Beamter, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung sehen will, drückt es so aus: „Wenn man Kommentare sieht, die auf herabwürdigende Weise die Verstorbenen verunglimpfen, ist das belastend. Da fragt man sich, warum manche Menschen so etwas schreiben.“