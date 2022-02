Hass im Netz und in der Welt : Wenn der Mob gegen Polizisten und Politiker wütet

Stilles Gedenken: In Homburg Erbach wurde die nahe Kusel ermordete Polizistin am 16. Februar 2022 auf dem Friedhof beigesetzt. Bild: Imago

Polizisten kennen die Abgründe der Gesellschaft aus ihrer täglichen Arbeit. So ist es auch bei den Beamten, die derzeit beim Landeskriminalamt (LKA) in Mainz auf die Suche nach ebenjenen Abgründen gehen. Doch dieser Fall ist etwas Besonderes. Es geht um die Tötung zweier Kollegen – und um das, was darauf folgte.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Die Fachleute gehören der Ermittlungsgruppe Hate Speech an, die eingesetzt wurde, nachdem Ende Januar in der Nähe der rheinland-pfälzischen Ortschaft Kusel eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen wurden, als sie gerade eine Verkehrskontrolle durchführten. Ein ebenfalls noch junger Beamter, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung sehen will, drückt es so aus: „Wenn man Kommentare sieht, die auf herabwürdigende Weise die Verstorbenen verunglimpfen, ist das belastend. Da fragt man sich, warum manche Menschen so etwas schreiben.“

Wann immer solche Taten geschehen, folgt im digitalen Raum eine Welle aus Hass. Das war auch nach dem Verbrechen in Idar-Oberstein, ebenfalls Rheinland-Pfalz, der Fall. Dort wurde ein Tankstellenverkäufer von einem Kunden erschossen, nachdem er diesen aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen. Das ist erst wenige Monate her, und damals wurde ebenfalls eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, um den Hasskommentatoren auf die Spur zu kommen. Viele, die da schon Teil des Teams waren, sind es jetzt wieder.

Eine Minderheit vergiftet das Klima

In einem schlichten Raum sitzen die Fachleute in Mainz nun von früh bis spät vor den Monitoren und versuchen einen Überblick über das zu bekommen, was sich nach der Tat in den Weiten des Internets angesammelt hat – und das ist gar nicht so leicht angesichts der großen Menge. Auf einem Bildschirm sind ein paar Beispiele aufgelistet. „Schlachtet das Vieh“, heißt es da, „Sollen sie auf dem Friedhof verfaulen“, oder auch: „Möge die Trauer lang und unerträglich sein!“ Die getöteten Polizisten werden wahlweise als „Bullen“, „Drecksbullen“ und „Nazibullen“ verunglimpft.

„Diejenigen, die sich in dieser Art und Weise im vermeintlichen Schutz des Internets äußern, die verlieren jegliche Scham“, sagt Achim Füssel, Vizepräsident des LKA. Eine Woche nach der Tat hatte die Ermittlungsgruppe bereits 102 strafrechtlich relevante Hasskommentare verzeichnet. Mittlerweile ist die Zahl noch einmal in die Höhe geschnellt, auf 483. Auch Füssel sagt, ihn nehme die Tat mit, er sei ja selbst früher auf Streife gewesen. Der Polizei schlage nicht nur im Netz immer mehr Hass entgegen, sondern auch auf der Straße, im Alltag. „Der Ton wird aggressiver von der Klientel, die uns mehr als kritisch gegenübersteht“, sagt Füssel. „Die Gewalttaten an Polizeibeamten nehmen zu. Wir sind mehr Aggression und Verrohung ausgesetzt als früher. Aber das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Die meisten sind uns wohlgesonnen“, fügt er hinzu und liest eine Mail vor, in der ein Bürger aus Bayern die Arbeit der Polizei lobt und sein Mitgefühl ausdrückt. Auch Zuspruch gibt es, das soll bei all dem Hass nicht untergehen.