Frau Strack-Zimmermann, fällt Ihnen ein Slogan ein, mit dem Sie als Spitzenkandidatin in die Europawahl ziehen könnten?

So weit sind wir noch nicht. Aber wir werden eine Botschaft erzählen, die auch zur Kandidatin passt. Im Januar werden wir dann auf dem Europaparteitag die Liste mit den anderen Kandidaten aufstellen. Es sollen sich ja dann auch alle hinter den Themen und der Kampagne versammeln können.

Was wäre die Geschichte, die man über Sie als Kandidatin für Europa erzählen könnte?

Dass Sicherheits- und Verteidigungspolitik letztlich nur im europäischen Rahmen erfolgreich sein kann. Wir machen einiges in Deutschland, aber alles ist eingebettet in den europäischen Kontext, und das wird zukünftig immer wichtiger werden. Mir ist natürlich klar, dass es Zeit braucht. Momentan ist das Problem, dass jedes Land eine eigene Perspektive hat, allein schon wegen seiner geographischen Lage. Die Spanier schauen nach Marokko, die Italiener auf Libyen, und wir Deutschen schauen auf Dänemark. Und durch diese völlig unterschiedliche Perspektive haben Länder auch unterschiedliche Sensibilitäten. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine sehen wir deutlich, dass dadurch auch die Länder in Osteuropa, die baltischen Staaten und Polen unmittelbar bedroht sind. Plötzlich ist ganz Europa alarmiert, und genauso muss es auch sein. Es kann uns nicht egal sein, wo ein Problem ist. Das Haus Europa ist ein einziges und muss darum gemeinsam verteidigt und geschützt werden.

Trotzdem ist Brüssel für viele Europäer gefühlt weiter weg als Washington. Was da passiert, scheint sehr abstrakt. So wie auch das Motto der EU, „In Vielfalt geeint“ . Das könnte man über einen Wochenmarkt genauso sagen wie über die NATO. Wie wollen Sie Deutsche für EU-Politik interessieren?

Wenn Sie die Deutschen fragen, wo sie Urlaub machen, sagen viele: nach Mallorca. Das liegt in Europa. Die Leute lieben die Kanaren, das ist Europa. Die Leute machen Städtereisen nach Paris, nach Madrid, Wien und Kopenhagen und sind begeistert, die liegen alle in Europa. Es wird oft gar nicht reflektiert, dass dies deshalb so entspannt geht, weil wir das Schengen-Abkommen haben. Durch Länder zu reisen, ohne dass die Grenzen spürbar sind, am besten noch eine gemeinsame Währung habend, das ist heute für viele selbstverständlich. Ist es aber nicht.

Es heißt, Christian Lindner habe Ihnen den Wechsel vorgeschlagen…

Ich habe ihm das angeboten, nachdem es sich heraus kristallisiert hat, dass Nicola Beer in die Europäische Investitionsbank als Vizepräsidentin wechselt und die Spitzenkandidatur dadurch vakant wird. So lag die Frage auf dem Tisch, wer könnte in den Ring steigen. In einem Gespräch habe ich Christian Lindner gesagt, ich stünde bereit. Er fand die Idee gut und erfreulicherweise der Bundesvorstand auch.

Allerdings eine Idee, die Ihnen vorher viele Jahre nicht gekommen ist. Die Musik, die viel Gehör findet, spielt immer noch in Berlin. Was wollen Sie in Brüssel erreichen?

Ich bin sehr realistisch. Europa wartet nicht auf Strack-Zimmermann, und die Welt wird auch keine ganz neue, wenn die Bürgerinnen und Bürger mich in das EU-Parlament wählen. Aber man könnte Europa den Menschen näher bringen und damit attraktiver machen, wenn man sich bemüht, diese Politik zu erklären. Und zwar so, dass es auch Leute verstehen, die nicht tagtäglich mit Politik zu tun haben.

Haben Sie auch ein konkretes inhaltliches Ziel?

Wir haben zum Beispiel immer vorgeschlagen, dass es in Europa einer europäischen Armee bedarf. Die 27 Mitgliedstaaten haben alle ihre nationale Armeen. Das wird sich derzeit keiner nehmen lassen. Sollten wir es aber schaffen, parallel dazu eine 28. Armee aufzubauen, wo sich all die Staaten mit ihrem Know-how einbringen, die das wollen, wäre das schon mal ein sehr guter Anfang und wäre angesichts der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, ein bedeutsamer Schritt. Ich verstehe nicht, dass bisher das Thema „Defense“ in Europa nur Raum in einem Unterunterausschuss hat. Es wäre enorm wichtig – das ist keine Bewerbung – dass es auch mal einen Kommissar oder eine Kommissarin für Sicherheit gäbe.

In Deutschland tritt die FDP aber oft als europaskeptische Partei auf: ob beim Thema eFuels oder bei der Gentechnik. Da beschreiben die Liberalen EU-Gesetze als Fortschrittshemmer. Wer soll Ihnen glauben, dass Sie plötzlich glühende Brüsselfans sind?

Wir sind die europäische Partei in Deutschland.

Achso?

Wir sind eine Freiheitspartei. In unserem Programm konnten Sie schon vor Jahrzehnten lesen, dass wir uns einen Bundesstaat Europa vorstellen können, vergleichbar mit den Vereinigten Staaten. Aber nicht alles, was aus Brüssel im ersten Moment kommt, müssen wir gut finden. Der Ärger über Brüssel entzündet sich zu recht auch an der Bürokratie. Das muss in der Tat entflochten werden. Wir sind von Hause aus eine tief europäische Partei, auch geprägt durch unseren Außenminister Hans Dietrich Genscher, der zeit seines Lebens immer betont hat, dass Europa das größte Friedensprojekt sei, was es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat.

Was will die FDP in Brüssel besser machen als bisher?

Um diese Frage seriös zu beantworten, brauche ich natürlich auch den Input der Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit Jahren Mitglied in Europa Parlament sind. Wir werden gemeinsam mit der Partei ein Wahlprogramm erstellen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass jede Spitzenkandidatin ein anderes Profil hat und andere Schwerpunkte setzt.

Die FDP hat bei der letzten Europawahl gerade mal 5,4 Prozent geholt. Wie viel wollen Sie holen?

Deutlich mehr!