Ganz oben – ganz unten : So geht Stimmungsdemokratie

Bei den Grünen geht es gerade besonders schnell. Nach der Kür zur Kanzlerkandidatin lachte Annalena Baerbock von den Deckblättern zahlreicher Magazine. „An ihr kommt keiner mehr vorbei“ titelte der Spiegel, „Endlich anders“ der Stern. In Umfragen hatten die Grünen nochmals zugelegt, manche Institute sahen sie gar vor der Union. Es wurde in Podcasts und Talkshows so oft von der ersten grünen Kanzlerin gesprochen, dass man den Eindruck bekommen konnte, die Wahl sei schon gelaufen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Dann drehte sich der Wind. Fortan wurde über Baerbocks Probleme berichtet, mal mit der Basis, die einen radikaleren Kurs fordere, mal mit Nebeneinkünften, zuletzt mit Robert Habeck und seinen Äußerungen zu „Defensivwaffen“ für die Ukraine. „Willkommen in der Wirklichkeit“ lautet nun der Titel des Spiegels, dazu eine Zeichnung von Baerbock mit hängenden Mundwinkeln und eine Sonnenblume, der die Blätter wegfliegen. Parallel dazu pendeln sich die Umfragewerte der Partei eher in den niedrigeren Zwanzigern ein.