Corona-Pandemie : STIKO empfiehlt Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen

Harris zur Migrationskrise : „Kommen Sie nicht“

Auf ihrer ersten Auslandsreise hat US-Vizepräsidentin Kamala Harris die Menschen in Guatemala davor gewarnt, illegal in die Vereinigen Staaten einzureisen. Wer dies versuche, werde an der Grenze wieder zurückgeschickt, sagte Harris bei einem Treffen mit Präsident Alejandro Giammattei.