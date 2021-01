Ständige Impfkommission : Astra-Zeneca-Impfstoff nur für unter 65-Jährige

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Laut Belga beauftragte Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke die Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte damit, den Standort in Seneffe zu besuchen. Man habe prüfen wollen, ob die vom Unternehmen ankündigten Lieferverzögerungen tatsächlich mit Problemen in dem belgischen Werk zusammenhingen, hieß es am Mittwochabend unter Berufung auf das Kabinett des Ministers.

Astra-Zeneca hatte der EU mitgeteilt, nach der für Freitag erwarteten Zulassung zunächst deutlich weniger seines Impfstoffs liefern zu wollen als vertraglich vereinbart. Das Unternehmen begründete dies mit Problemen in der europäischen Lieferkette. In der EU produziert es in Belgien und den Niederlanden.

Mehr zum Thema 1/

Unterdessen bekommt die Produktion des Biontech-Pfizer-Impfstoffes in der EU neuen Schwung. Das Pharmaunternehmen Sanofi hatte diese Woche angekündigt, den Impfstoff vom Sommer an in seinem Werk in Frankfurt-Höchst produzieren zu wollen. Die Kooperation bei der Impfstoffproduktion ist dabei alles andere als einfach und stellt die Konzerne vor große Herausforderungen.