Streit über Impfempfehlungen : Ist die STIKO zu langsam?

Der Ruf nach Veränderungen begann ganz unscheinbar mit einem Satz im Konjunktiv. „Man müsste überlegen, wie die STIKO künftig aufgehängt ist, um ihre Neutralität und Unabhängigkeit zu sichern“, sagte Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, im Juli. In den Wochen davor waren Politiker mehrfach mit den Wissenschaftlern der Ständigen Impfkommission (STIKO) aneinandergeraten. Die Fachleute mussten ihre Corona-Impfempfehlung mehrfach ändern. Es ging um wichtige Fragen: Wer soll den Impfstoff von Astra-Zeneca bekommen? Und können Jugendliche von zwölf Jahren an prinzipiell geimpft werden? Die politischen Entscheider waren genervt, dass die STIKO für ihre Empfehlungen so lange brauchte. Mehrere Politiker, allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), hatten die Kommission unter Druck gesetzt, schneller zu entscheiden und mehr im Sinne der Politik.

Aufgehängt, wie Teichert es nannte, ist die STIKO am Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin, einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Zwar sind die ehrenamtlichen Mitglieder der STIKO nicht weisungsgebunden und in ihren Entscheidungen frei. Sie werden vom Ministerium sowie den obersten Landesgesundheitsbehörden alle drei Jahre neu berufen. Was die Fachleute in dieser Zeit leisten können und was nicht, hängt auch davon ab, wie die Geschäftsstelle der Kommission beim RKI ausgestattet ist. Damit, so sagte Ute Teichert im Sommer, gerate die STIKO „in den Bereich Politik und Politikberatung“.