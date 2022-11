STIKO-Empfehlung : Corona-Impfung nur für Kleinkinder mit Vorerkrankungen

Die Corona-Impfstoffe mit abermals verringerter Dosis haben erst vor wenigen Wochen die europaweite Zulassung für Säuglinge und Kleinkinder erhalten. Nach einer Prüfung empfahl die Europäische Arzneimittelagentur Ende Oktober, den Impfstoff von Biontech mit einer Dosierung von drei Mikrogramm für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren zuzulassen, das angepasste Präparat des Herstellers Moderna mit 25 Mikrogramm für Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren. Beide Mittel basieren auf den ursprünglichen Impfstoffen gegen den Wildtyp des Virus und nicht auf den bereits an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Präparaten, die seit September für Erwachsene als Auffrischimpfung verfügbar sind. Eine allgemeine Impfempfehlung für Säuglinge und Kleinkinder will die Ständige Impfkommission (STIKO) für Deutschland aber derzeit nicht aussprechen. Das geht aus der jüngsten Aktualisierung der Empfehlungen hervor, die am Donnerstag veröffentlicht worden ist.

Demnach sollen Eltern ihre Kleinkinder nur dann mit einem der neuen Impfstoffe - vorzugsweise mit dem Mittel von Biontech - immunisieren lassen, wenn die Kinder an einer bestimmten Vorerkrankung leiden und ihr Risiko, im Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus schwer zu erkranken, deutlich erhöht ist. Dazu zählen zum Beispiel Herzfehler, chronischen Lungen- und Nierenerkrankungen, das Down-Syndrom, Erkrankungen des Nerven- und Muskelapparats sowie starkes Übergewicht. Auch Frühgeborene, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen geimpft werden. Nach Schätzungen der Fachleute dürfte etwa jedes zehnte Kleinkind in Deutschland für eine Corona-Impfung in Frage kommen. Eine vollständige Impfung mit dem Mittel von Biontech umfasst drei Impfungen, eine Immunisierung mit dem Präparat von Moderna zwei. Allerdings ist der Kinder-Impfstoff von Moderna nach offiziellen Angaben derzeit in Deutschland noch nicht in der erforderlichen Dosierung verfügbar. Sollte ein Kind bereits eine Corona-Infektion nachweislich durchlitten haben, soll die Impfserie um jeweils eine Impfung verringert werden.

Kinder erkranken seltener am Post-Covid-Syndrom

Die eingeschränkte Empfehlung nur für Frühgeborene und Grunderkrankte sei „nicht Ausdruck einer Unsicherheit der STIKO“ im Zusammenhang mit den Impfstoffen, stellt der Vorsitzende des Gremiums, Thomas Mertens, klar. Sie sei eine Folge der „aktuell verfügbaren Daten“. Demnach gibt es deutlich mehr qualitativ hochwertige Studien zur Krankheitslast nach einer Ansteckung als zu den Folgen einer Impfung bei Kleinkindern. „Wir haben Vertrauen in diese Impfstoffe, aber die Datenlage ist begrenzt“, sagt Kinderarzt und STIKO-Mitglied Martin Terhardt. Es gebe Daten aus den Zulassungsstudien, zudem seien in den Vereinigten Staaten schätzungsweise bereits eine Million Kleinkinder geimpft worden. Terhardt sagt: „Wir wissen über das Risiko noch nicht schrecklich viel.“

Deswegen habe sich die Impfkommission entschlossen, die Impfung zunächst nur für Risikogruppen zu empfehlen – die Möglichkeit, die Empfehlung später auf alle Kinder auszuweiten, besteht weiterhin. Auch bei fehlender Empfehlung sei es Eltern aber möglich, ihr gesundes Kleinkind gegen Corona impfen zu lassen. „Für Ärzte gibt es keinen juristischen Grund, es nicht zu machen“, sagt Terhardt. Dafür sei die europäische Zulassung der Impfstoffe maßgeblich.