Orte der Demokratiegeschichte : „Demokratie ist kein Geschenk“

Die Stiftung Orte der Demokratiegeschichte nimmt Gestalt an. Sie soll auch die Betreuung des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin übernehmen.

Die Stiftung „Orte der Demokratiegeschichte“ nimmt Gestalt an. Nach langen Verhandlungen in der Koalition liegen jetzt der Gesetzentwurf und das detaillierte Konzept vor. Die Stiftung soll noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden, die Arbeit in diesem Jahr beginnen. Sitz wird ein Haus der Demokratie nahe der Paulskirche in Frankfurt am Main sein.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Die Paulskirche selbst wird als „überragender historischer Erinnerungsort für die deutsche Demokratiegeschichte“ umfassend restauriert. Der Bund stellt dafür aktuell eine halbe Million Euro zur Verfügung, weitere Millionen folgen in den kommenden zwei Jahren. Weitere Orte für die Stiftung sind das Hambacher Schloss, der Friedhof der Märzgefallenen in Berlin, die Erinnerungsstätte Rastatt sowie das Haus der Weimarer Republik. Die Stiftung soll außerdem mit die Betreuung des Freiheits- und Einheitsdenkmals übernehmen, der vieldiskutierten „Einheitswippe“.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte der F.A.S., es stärke „die Kräfte der Zivilgesellschaft und damit auch die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, wenn wir die Chance haben, nicht nur am Ringen mit der Vergangenheit zu reifen, sondern auch im Bewusstsein der eigenen Freiheitstraditionen zu wachsen“. Grütters verweist auf die Aktualität des Themas. „Sternstunden deutscher Demokratiegeschichte“ sollten „gleichermaßen mahnende und motivierende Erinnerung sein, dass Demokratie kein Geschenk ist, sondern eine Errungenschaft“.