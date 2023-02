Aktualisiert am

In Panik die Steuererklärungen verbrannt

Schwesigs „Klimastiftung“ : In Panik die Steuererklärungen verbrannt

Die an Ungereimtheiten reiche Ge­schichte der „Klimastiftung“ Mecklenburg-Vorpommerns hat eine abermalige Wendung genommen: Eine Finanzbeamtin hat drei Steuererklärungen der Stiftung verbrannt. Sie habe dies „in einer Kurzschlussreaktion“ getan, sei „in Panik“ ge­raten, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Stralsund am Donnerstag mit. Die Beamtin habe so gehandelt, weil die Un­terlagen bei ihr liegengeblieben seien und aufgrund des „Drucks, welcher durch die Suchaktion entstanden sei“. Die Staatsanwaltschaft bestätigte damit einen Vorgang, über den zuerst die Zeitschrift „Ci­cero“ berichtet hatte. Bislang galten die Originale der Steuererklärungen als vermisst. Da es sich bei einem Großteil der Mittel, über die die Stiftung verfügt, um Gelder von dem russischen Staatskonzern Gazprom handelt, hatte der Vorgang für Aufsehen gesorgt.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Die Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ war Anfang 2021 gegründet worden. Formell diente sie dem Umweltschutz. Eigentlich aber sollte die Stiftung, so Kritiker, mit russischem Geld aus­gestattet helfen, die Gaspipeline Nord Stream 2 fertigzustellen und amerika­nische Sanktionen zu umgehen. Die Stiftung erhielt 2021 zweimal zehn Millionen Euro von einem Gazprom-Tochterunternehmen. Hernach entbrannte ein Streit darüber, ob Schenkungssteuer gezahlt werden musste.

Nein, lautete die Antwort aus Sicht der Stiftung und offenbar lange auch der Landesregierung. Schließlich widme man sich dem Gemeinwohl, also dem Umweltschutz. „Cicero“ zufolge soll es in Schwerin politischen Druck gegeben haben, keine Steuer zu er­heben. Später änderte sich offenbar der Kurs. Das Finanzamt erließ einen Be­scheid über zehn Millionen Euro Schenkungssteuer. Dagegen wehrt sich die Stiftung nun vor Gericht.

Forderung nach rascher Aufklärung

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs vollzog auch das traditionell äu­ßerst russlandfreundliche Schwerin eine Kehrtwende. Ministerpräsidentin Ma­nuela Schwesig (SPD) kündigte kurz nach der Invasion an, die Stiftung aufzulösen. Allerdings besteht sie weiter fort und Schwesigs Vorgänger als Ministerpräsident, Erwin Sellering (SPD), ist weiterhin Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Er wehrt sich gegen deren Auflösung.

Schwesig verteidigte die Linie ihres Landes am Donnerstag. Man sei bei Nord Stream 2 „der Linie der Bundesregierung gefolgt“, sagte sie dem „Deutschlandfunk“. Was die verschwundene Steuererklärung angeht, sagte Schwesig, Staatskanzlei und „erst recht die Ministerprä­sidentin“ nähmen auf die Frage, wie viele Steuern jemand zahlen müsse, keinen Einfluss. Der Vorfall müsse rasch auf­geklärt werden. Sie verwies auf Finanz­minister Heiko Geue (SPD), der als einer ihrer Vertrauten gilt. Der ließ mitteilen, dass alle Unterlagen zur Besteuerung dem Finanzamt vorlägen; die „in Panik“ vernichteten Steuererklärungen seien nachgefordert worden. „Es hat keine politische Einflussnahme gegeben.“

Hoher politischer Druck

Wenn es wirklich so wäre, wie Geue angab, dann hätte die Mitarbeiterin nicht voller Panik die Unterlagen verbrannt, sondern ihren Fehler eingestanden, sagte dazu der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, René Domke, sprach von einem „absurden und ungeheuerlichen Vorgang“. Es müsse unwahrscheinlich hoher politischer Druck ge­herrscht haben, dass eine Beamtin überhaupt auf die Idee gekommen sei, die Er­klärungen zu verbrennen. Schwesig müsse den Vorgang lückenlos aufklären.

Harald Terpe, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sprach von einem „politischen Erdbeben“: Finanzminister Geue wie Justizministerin Jacqueline Bernhardt (die Linke) hätten seit Anfang Mai 2022 Kenntnis von den verbrannten Steuererklärungen, doch hätten sie weder Parlament noch Öffentlichkeit informiert.

Die „Klimastiftung“ reagierte am Donnerstag zunächst nicht auf eine Anfrage. Sellering hatte im vergangenen Jahr versucht, gerichtlich zu erreichen, dass die Stiftung keine Fragen von Journalisten zu den Hintergründen der Stiftung beantworten muss. Damit war er sowohl vor ei­nem Landgericht wie vor dem Oberlandesgericht gescheitert.

Nach Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen die Pipelinebetreiber hatte die Stiftung sogar ein Schiff gekauft, das bei der Fertigstellung der Pipeline eingesetzt wurde. Noch An­fang 2022 hatte Sellering dazu geschrieben, Landesregierung und Landtag hätten der Stiftung den zusätzlichen Auftrag gegeben, wenn nötig mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zur Fertigstellung der Pipeline beizutragen. „Aufgrund des Verhaltens der USA war dieser Einsatz leider nötig.“

Mehr zum Thema 1/

Im Mai 2022 hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung die Arbeit aufgenommen, im Januar dieses Jahres wurden erste Zeugen be­fragt. Von Mitgliedern werden die Aufklärungsbemühungen als äußerst zäh be­schrieben; man sei weit entfernt davon, relevante Fragen beantworten zu können, dabei sei viel aufzuarbeiten, heißt es.