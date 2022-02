Urteil zu Sterbehilfe : Kein Anspruch auf Gift vom Staat

Wenn es um Fragen der Sterbehilfe geht, sucht die Bundesrepublik seit geraumer Zeit Orientierung. Grund dafür sind mehrere Gerichtsentscheidungen. Vor bald fünf Jahren entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass der Staat unheilbar kranken Patienten einen Anspruch auf Medikamente zur schmerzlosen Selbsttötung in Extremfällen nicht verwehren darf. Mit „Staat“ war hier das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemeint. Vor zwei Jahren folgte ein weiteres, aufsehenerregendes Urteil. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe und entwickelte ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Um die Folgen beider Entscheidungen wird bis heute gerungen – im Bundestag und in Gerichten.

In Münster hat sich das Oberverwaltungsgericht am Mittwochabend gegen die höchstrichterliche Rechtsprechung aus Leipzig gestellt und die Klagen dreier schwerkranker Menschen abgelehnt. Sie hatten beim Bundesinstitut für Arzneimittel vergeblich Zugang zum tödlichen Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital beantragt. Der Staat sei nicht verpflichtet, den Erwerb dieses Mittels zu erlauben, entschieden nun die Richter.

Kein Leistungsanspruch gegen den Staat

Die Kläger hatten sich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2017 berufen, außerdem verwiesen sie auf das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Oberverwaltungsgericht entschied jedoch, dass dieses Grundrecht keinen „Leistungsanspruch gegenüber dem Staat“ umfasse. Einem solchen Anspruch gegen das Bundesinstitut für Arzneimittel steht laut Gericht der lebensschützende Zweck des Betäubungsmittelgesetzes entgegen, auf dessen Grundlage das Institut tätig wird. Betäubungsmittel müssen demnach ein therapeutisches Ziel haben, Krankheiten also heilen oder lindern.

Die Grundrechte von Sterbewilligen würden dadurch nicht verletzt, so das Oberverwaltungsgericht. Der mittelbare Eingriff in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben sei aus Gründen der Suizidprävention vielmehr gerechtfertigt. Das Betäubungsmittelgesetz diene schließlich der staatlichen Schutzpflicht für das Leben. Vorkehrungen für einen selbstbestimmten Suizid sehe es nicht vor; sie könnten auch nicht in das Gesetz hineingelesen werden.

Das Gericht verweist auf die Sterbehilfevereine

Die Richter in Münster folgen damit der Auffassung der Vorinstanz. Schon das Verwaltungsgericht Köln hatte die Klagen abgewiesen. Auch die Richter dort hatten erkennen lassen, anderer Meinung zu sein als die Leipziger Bundesverwaltungsrichter. Und auch die Kölner Richter hatte die Kläger auf die Möglichkeit hingewiesen, sich an Sterbehilfevereine zu wenden. So wie nun das Oberverwaltungsgericht. Überhaupt hätten sich die Möglichkeiten eines selbstbestimmten Sterbens seit der Aufhebung des Verbots geschäftsmäßiger Sterbehilfe erheblich verbessert. Die Weigerung des Bundesinstituts greife auch deshalb nicht unverhältnismäßig in das Selbstbestimmungsrecht der Kläger ein.

Der Verweis auf Sterbehilfevereine ist mangels staatlicher Regulierung durchaus problematisch. Das haben die Richter in Köln ausdrücklich eingeräumt. Der Bundestag werde hier aber absehbar tätig. Das forderte am Mittwoch auch das Oberverwaltungsgericht. Ob ein Zugang zu Natrium-Pentobarbital zur Selbsttötung ermöglicht werden solle, müsse der demokratisch legitimierte Gesetzgeber entscheiden, so die Richter. Dazu gehörten dann auch ein Schutz vor Missbrauch und eine Auseinandersetzung mit Fragen des freien und dauerhaften Sterbewillens. Im Bundestag kursieren inzwischen mehrere Initiativen zur Neuregelung der Sterbehilfe – und Gerichte sind in der schwierigen Lage, urteilen zu müssen, ohne dem Gesetzgeber zuvorzukommen.

225 vergebliche Anträge auf das tödliche Mittel

Die Anträge der in Münster klagenden Menschen sind drei von insgesamt 225, die beim Bundesinstitut für Arzneimittel seit der Leipziger Entscheidung von 2017 gestellt wurden. Bewilligt wurde keiner. Grund dafür ist eine Anweisung des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), das Urteil nicht anzuwenden. Sie gilt noch immer, daran hat auch der Regierungswechsel nichts geändert.

Dass die Exekutive die Anwendung höchstrichterlicher Rechtsprechung verhindert, ist äußerst ungewöhnlich. Unabhängig von inhaltlichen Positionen wurde Spahn für diesen Vorgang scharf kritisiert. Auch er berief sich darauf, dass die Selbsttötung mit dem lebensschützenden Zweck des Betäubungsmittelgesetzes nicht vereinbar sei. Insgesamt, so meinten Kritiker, verkenne das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Brisanz der aufgeworfenen Fragen. Spahn argumentierte außerdem, „aus Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht“ zu handeln, dessen Entscheidung zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe er abwarten wolle. Der Nichtanwendungserlass ist allerdings auch zwei Jahre nach dem Karlsruher Urteil noch in der Welt.

Auf Nachfrage verweist eine Sprecherin des inzwischen von Karl Lauterbach (SPD) geführten Bundesgesundheitsministeriums nun auf den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Er sehe vor, dass die Suizidhilfe durch fraktionsübergreifende Anträge einer Entscheidung zugeführt werde. „In diesem Zusammenhang wird voraussichtlich auch die Frage beraten werden, ob es Aufgabe des BfArMs sein soll, betäubungsmittelrechtliche Erwerbserlaubnisse zum Zweck der Selbsttötung auszustellen.“ Die politische Debatte sei abzuwarten, heißt es auch aus dem Ministerium.