„Gerade in den wesentlichen Fragen der aktuellen Politik herrschen unterschiedliche Stimmungen zwischen Ost und West“, sagt der niedersächsische Ministerpräsident Weil. Er könne sich ein Ergebnis wie in Sonneberg in seinem Bundesland nicht vorstellen.

Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland haben sich bestürzt über den ersten AfD-Erfolg in einer Landratswahl in Deutschland gezeigt. Die „erste Wahl eines AfD-Kandidaten in ein exekutives Amt erschüttert mich“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nicht jeder AfD-Wähler habe eine rechtsextreme Gesinnung, so Schuster. „Aber die Partei, deren Kandidaten sie gewählt haben, ist laut Landesverfassungsschutz rechtsextrem.“

Dass so viele Menschen der Partei ihre Stimme gegeben hätten, beunruhige ihn zutiefst. „Das ist ein Dammbruch, den die demokratischen politischen Kräfte in diesem Land nicht einfach hinnehmen dürfen“, äußerte der Zentralratspräsident.

Knobloch: Gefahr für jüdische Gemeinschaft längst real

Im thüringischen Sonneberg hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann, ein AfD-Landtagsabgeordneter, am Sonntag in der Stichwahl um das Amt des Landrats nach Auszählung aller 69 Stimmbezirke 52,8 Prozent der Stimmen erhalten. Der CDU-Gegenkandidat Jürgen Köpper kam auf 47,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 59,6 Prozent. Bereits in der ersten Runde der Wahl hatte Sesselmann fast 47 Prozent der Stimmen erzielt. Danach riefen SPD, Grünen und Linken zur Wahl des CDU-Kandidaten Köpper auf.

Das Internationale Auschwitz Komitee sprach von einem traurigen Tag „für den Landkreis Sonneberg, für Deutschland und für die Demokratie“. Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner äußerte, eine Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler habe sich offensichtlich „aus der Demokratie verabschiedet und sich bewusst für eine rechtsextreme, von einem Nazi dominierte Zerstörungspartei entschieden“. Für Überlebende des Holocaust reiße dies mit Blick auf Deutschland „brennende Fragen“ auf.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, äußerte am Sonntagabend, dass die Gefahr für die jüdische Gemeinschaft und andere Minderheiten zehn Jahre nach Gründung der AfD und sechs Jahre nach dem Einzug „der rechtsextremen Partei in den Bundestag“ längst real sei. Mit der ersten Wahl eines AfD-Vertreters zum Landrat schlügen die Menschen „der stabilen Demokratie in Deutschland einen weiteren Stützpfeiler aus“, so die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden.

CDU-Kreisvorsitzende: Breitseite gegen Bundes-CDU

Auch Vertreter der türkischen Community in Deutschland zeigten sich laut dem Deutschlandfunk besorgt über den Ausgang der Landratswahl. Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, äußerte demnach, die Gefahr sei größer, als manche es wahrnehmen würden. Beim Türkischen Bund sei von einem Tag X die Rede gewesen berichtete der Sender am Montag.

Auch viele Politiker zeigten sich nach der Wahl besorgt über den Erfolg der AfD und äußerten sich zu möglichen Gründen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch einen Ost-West-Unterschied. „Gerade in den wesentlichen Fragen der aktuellen Politik herrschen unterschiedliche Stimmungen zwischen Ost und West“, sagte Weil am Montag in der Sendung „Frühstart“ der Sender RTL und ntv. Gerade die thüringische AfD unter ihrem Landes- und Fraktionschef Björn Höcke gelte als rechtsextrem. „Dass das überhaupt keine Resonanz im Wahlergebnis hat, darauf kann ich mir keinen Reim machen“, sagte Weil. In Niedersachsen könne er sich ein solches Ergebnis nicht vorstellen. Der SPD-Politiker ist sich sicher, dass ein Großteil der AfD-Wähler inhaltlich nicht überzeugt sei von der Partei, sondern eher enttäuscht von den anderen Parteien. „Daraus schließe ich, dass die anderen besser werden müssen“, betonte Weil.