Aktualisiert am

Eine neu errichtete Stromtrasse in der niedersächsischen Region Weser-Ems Bild: Imago

Die Klagen der Industrie über die hohen Energiepreise in Deutschland verhallen nicht un­gehört. Insbesondere von den Ministerpräsidenten wird immer vernehmbarer ein Preisdeckel für Unternehmen mit hohem Verbrauch gefordert. Am Mittwoch hat nun das Land Niedersachsen ein konkretes Modell vorgestellt, mit dem Ministerpräsident Stephan Weil den öffentlichen Druck in Richtung Bundesregierung nochmals verstärkt.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Weil schlägt einen auf maximal sieben Cent je Kilowattstunde begrenzten Strompreis für energieintensive Unternehmen vor. Der SPD-Politiker, der wie andere Poli­tiker bisher einen „Industriestrompreis“ forderte, schwenkt dabei auf den Begriff „Transformationsstrompreis“ um, der auch für Grünenpolitiker besser verdaulich sein soll.

Das neue Wort soll verdeutlichen, dass es sich nicht um eine auf Dauer angelegte Subvention handelt, sondern um eine auf etwa zehn Jahre begrenzte, mit der die Zeit bis zur erhofften Verfügbarkeit günstiger erneuerbarer Energien überbrückt wird. Der vergünstigte Strom ist zudem eine Reaktion auf das Subventionsfüllhorn, dass die Biden-Administration in Wa­shington mit ihrem „Inflation Reduc­tion Act“ (IRA) gegenwärtig über der In­dustrie ausgießt.

Auch die rot-grüne Landesregierung in Hannover erkennt darin eine Gefahr. „Unter den gegebenen Be­dingungen hat Deutschland keine guten Karten“, klagt Weil. Es gehe nicht nur darum, die bestehenden Standorte aus energieintensiven Branchen wie Chemie, Stahl, Papier oder Keramik im Land zu sichern. Es gehe auch um die Standortentscheidungen für neue Technologien, etwa bei Batterien oder Halbleitern. In beiden Fällen benötigten die Konzerne Planungssicherheit, fordert Weil.

Sieben Cent für die Industrie

Der Vorschlag aus Hannover hat mehrere Bestandteile. Kern des Konzepts ist der auf sieben Cent reduzierte Strompreis, was ungefähr dem Niveau vor der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine entspricht. Gegenwärtig bezahlt die In­dustrie nach Angaben der Landesregierung rund 15 Cent, wobei bis 2026 mit einem Absinken auf elf Cent gerechnet wird. Zum Vergleich: Privatverbraucher zahlen gegenwärtig mehr als 30 Cent. Eine Absenkung des Strompreises für die energieintensive Industrie von elf auf sieben Cent würde den Bundeshaushalt nach Schätzungen der Landesregierung mit knapp fünf Milliarden Euro im Jahr belasten. Der Kreis der Profiteure soll auf diejenigen Unternehmen eingegrenzt wer­den, die wegen ihres hohen Verbrauchs zuvor nur eine reduzierte EEG-Umlage zahlen mussten.

Hinzu kommen jene Industrien, die sich mit Zukunfts­themen wie Photovoltaik, Batterien oder Wasserstoff beschäftigen. Um von der Subvention zu profitieren, sollen sich die Unternehmen zu grüner Produktion und zum Erhalt von Arbeitsplätzen verpflichten. Daneben sieht der Vorschlag eine 25-Prozent-Steuerprämie für Investitionen in klimafreundliche Produktionsprozesse vor, die analog zur bereits existierenden 25-Prozent-Steuerprämie für Forschungs- und Entwicklungsausgaben gestaltet werden soll und jährlich 1,5 Milliarden Euro kosten dürfte. Angeregt wird auch ein rund 1,2 Milliarden teurer Rabatt auf die Netzentgelte, wenn Unternehmen ihren Strom aus ihrer Nähe beziehen und damit die Netze weniger belasten.

Mehr zum Thema 1/

Gewerkschaften und Unternehmer­verbände signalisierten am Mittwoch ihre Un­terstützung für das Konzept, für das sie zuvor lobbyiert hatten. Vom zuständigen Bundeswirtschaftsministerium erwarten sie nun eine schnelle Reaktion. Eine deutsche Subvention der Strompreise bedarf allerdings einer Erlaubnis durch die EU-Kommission, für die Ministerpräsident Weil Chancen sieht, sofern Deutschland genügend Druck in Brüssel macht. Auch in der CDU wird ein verbilligter Industriestrom befürwortet, während viele Wirtschaftswissenschaftler Bedenken äußern.

Verwiesen wird nicht nur auf die Kosten der Maßnahme. Ein reduzierter Strompreis reduziert vermutlich auch dessen klimapolitische Lenkungswirkung. Zudem ergeben sich Abgrenzungsprobleme, welche Unternehmen profitieren und welche nicht. Auch Mitnahmeeffekte sind denkbar. Mit den vorgeschlagenen sieben Cent setzt das niedersächsische Modell allerdings vergleichsweise hoch an. Bundeskanzler Scholz hatte vor einiger Zeit vier Cent ins Gespräch gebracht.