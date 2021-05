Aktualisiert am

Heil wird Spitzenkandidat : Stephan Weil als SPD-Chef in Niedersachsen wiedergewählt

Mit 96,95 Prozent der Delegiertenstimmen ist Ministerpräsident Stephan Weil als Vorsitzender der SPD in Niedersachsen wiedergewählt worden. Arbeitsminister Hubertus Heil tritt als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl an.

Konnte mit seiner Rede die Delegierten in Hildesheim überzeugen: Ministerpräsident Stephan Weil, der neue und alte SPD-Landesvorsitzende in Niedersachsen Bild: dpa

Mit sehr großer Mehrheit ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil als SPD-Landesvorsitzender wiedergewählt worden. Auf dem Landesparteitag in Hildesheim erhielt Weil am Samstag 96,95 Prozent der Delegiertenstimmen. Zum fünften Mal wurde Weil damit zum SPD-Landeschef gewählt. „Dieser Parteitag ist ein Zeichen des Aufbruchs“, sagte Weil und unterstrich den Führungsanspruch der SPD. „Wir sind mehrheitsfähig und werden das auch beweisen.“ Die anstehende Bundestagswahl bezeichnete Weil trotz magerer Umfragewerte für die SPD als ein offenes Rennen. „Die anderen haben auch ihre Probleme.“

Der SPD-geführten Landesregierung stellte Weil mit Blick auf die Arbeit in der Corona-Krise ein gutes Zeugnis aus. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Niedersachsen habe die Krise in vielerlei Hinsicht bisher besser als andere Bundesländer gemeistert, die weitere Perspektive hänge insbesondere vom Voranschreiten der Impfkampagne ab. Zutiefst beschämend sei gewesen, dass es nicht gelungen sei, alte Menschen besser vor der Pandemie zu schützen. Die Bedingungen in der Pflege müssten verbessert werden.

Vor Start des Parteitags bestimmte die niedersächsische SPD Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September. Auf den nächsten Plätzen nach Heil folgen die Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag, Matthias Miersch und Svenja Stadler, auf Platz fünf SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sowie auf weiteren vorderen Plätzen die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi und die Landtagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt und Dunja Kreiser.