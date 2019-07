Mordfall Lübcke : Stephan E. widerruft sein Geständnis

Chronik eines Verbrechens

2. Juni 2019: Ein Angehöriger findet um 0.30 Uhr Lübcke mit einer Kopfwunde auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha im Kreis Kassel. Gegen 2.35 Uhr wird der Tod Lübckes festgestellt. Polizei und Landeskriminalamt ermitteln wegen unklarer Todesumstände.

3. Juni: Die Ermittler erklären, dass Lübcke durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe getötet wurde. Täter und Motiv bleiben unklar. Eine Sonderkommission aus 50 Mitgliedern wird eingerichtet.

5. Juni: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisiert zustimmende Reaktionen zu Lübckes Tod in sozialen Netzwerken als „zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig“. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ bitten Ermittler um Zeugenhinweise. Mehr als 200 Hinweise gehen in den folgenden Tagen ein.

8. Juni: Bei einem Polizeieinsatz an einem Nordsee-Fährhafen wird eine Person in Gewahrsam genommen und einige Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Es hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass der Mann an der Tat beteiligt war, erklären die Ermittler später.

13. Juni: In Kassel nehmen mehr als 1300 Menschen bei einem Trauergottesdienst Abschied von Walter Lübcke.

15. Juni: Eine Spezialeinheit der Polizei nimmt in Kassel den 45 Jahre alten Tatverdächtigen Stephan E. fest. Grund seien DNA-Spuren vom Tatort.

16. Juni: Gegen E. wird Untersuchungshaft erlassen, er kommt in die Justivollzugsanstalt Kassel I. Die Ermittler sprechen erstmals von Mord als Tatvorwurf.

17. Juni: Nach Hinweisen auf einen rechtsextremen Hintergrund der Tat übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen.

26. Juni: Stephan E. gesteht den Mord an Lübcke. Ermittler finden bei Durchsuchungen mehrere Waffen. Zudem werden zwei weitere Männer verhaftet.

2. Juli: Stephan E. widerruft sein Geständnis.