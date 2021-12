Wiederwahl Steinmeiers : Nur die Grünen zögern noch

Alena Trauschel wird einen Tag vor ihrem 23. Geburtstag den Bundespräsidenten wählen. Das teilte die FDP-Landtagsabgeordnete aus Baden-Württemberg am Mittwoch auf Twitter mit. „Wie krass ist das bitte? Bestes Geschenk. Ever!“ Es folgten drei Smileys mit Herzchen. Wen sie wählen wird, schrieb sie nicht.

Musste sie auch nicht. Ebenfalls am Mittwoch hatte ihr Parteivorsitzender, Bundesfinanzminister Christian Lindner, mitgeteilt, dass die FDP-Fraktionen in Bund und Ländern den sozialdemokratischen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier in seinem Bemühen um eine Wiederwahl am 13. Februar unterstützen würden. Steinmeier habe sich um den Zusammenhalt des Landes verdient gemacht. Schon seit längerem erhält Steinmeier, dessen Parteimitgliedschaft wie üblich bei Bundespräsidenten ruht, Unterstützung von der FDP. Doch nun, da die erste wichtige Wahl des kommenden Jahres nur noch eineinhalb Monate entfernt ist, wird es ernst.

Die Bundesversammlung, die den Präsidenten wählen wird, besteht zur einen Hälfte aus den 736 Mitgliedern des Bundestages, zur anderen aus Personen, die die Landesparlamente entsenden. Das sind überwiegend Abgeordnete, müssen es aber nicht sein. Manchmal schicken die Fraktionen auch Prominente in die Bundesversammlung nach Berlin. Steinmeier hatte Ende Mai sein Interesse an einer zweiten Amtszeit bekundet, womit er verhinderte, dass ein vakanter Posten zum Gegenstand der Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl wurde.

Die Sieg der SPD hat die Rechnung verändert

Damals war die Kanzlerschaft von Olaf Scholz noch nicht absehbar. Hätte die Union die Wahl gewonnen, wäre Rücksichtnahme auf Steinmeier nicht zwingend gewesen, auch wenn der bei den Deutschen beliebt ist. Aber dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler einen angesehenen Präsidenten und Parteifreund aus dem Amt jagt, ist kaum vorstellbar. Insofern war es keine Überraschung, als Lars Klingbeil kurz vor seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden der „Welt am Sonntag“ sagte: „Es besteht keinerlei Anlass, Frank-Walter Steinmeier infrage zu stellen.“

Steinmeier, der in der Bundesversammlung die Stimmen von mehr als der Hälfte der 1472 Mitglieder braucht, hat also zwei der drei Ampel-Parteien hinter sich. Nur die Grünen zögern. Nachdem die FDP sich festgelegt hat, besteht erheblicher Druck auf den dritten Koalitionspartner, die Mehrheit für Steinmeier endgültig abzusichern. Doch ließ ein Parteisprecher am Donnerstag auf Anfrage lediglich wissen, die Frage werde „rechtzeitig“ geklärt.

Steinmeier kurz nach dem Start der Koalition die Unterstützung zu verweigern, würde das Regierungsbündnis erschüttern. Leichter wäre der Verzicht der Grünen auf einen eigenen Kandidaten, vielmehr auf eine Kandidatin, die mancher wohl gerne hätte. Unterdessen übernehmen prominente CDU-Politiker das Werben für die erste Bundespräsidentin, beispielsweise der nordrhein-westfälische Regierungschef und derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst.

Im Reichstag ist es zu eng

Die Wahl wird unter höchst ungewöhnlichen Bedingungen stattfinden. 1472 Mitglieder der Bundesversammlung sowie Mitarbeiter des für die Ausrichtung der Wahl verantwortlichen Bundestages und Journalisten sind im Plenum unter der Reichstagskuppel unter den Bedingungen der Pandemie nicht unterzubringen. Selbst ohne Corona wäre das schwierig, wegen der strengen Brandschutzvorschriften im Reichstag. Also wird daran gearbeitet, die Veranstaltung in das nördlich vom Reichstag gelegene Paul-Löbe-Haus zu verlagern.

Dort gibt es ein riesiges Atrium, das rechts und links von Balkonen eingefasst ist, über die man zu Büros und Sitzungssälen gelangt. Über all diese Fläche und Räume sollen die Mitglieder der Bundesversammlung verteilt werden. Vielfach werden sie der Veranstaltung nur über Bildschirme folgen können. Geplant ist ein „strenges 3-G-Regime“, wie es aus dem Bundestag heißt. Zu den Nicht-geimpften des Bundestags, die zum großen Teil der AfD angehören, könnten zahlreiche aus den Landtagen hinzukommen. Das macht die Organisation noch schwieriger.

Die junge FDP-Abgeordnete Trauschel dürfte derweil noch einen Grund haben, das Ereignis „krass“ zu finden. Sie könnte auf ein sehr prominentes Mitglied der Bundesversammlung stoßen. Die mecklenburg-vorpommersche CDU schickt am 13. ­Februar die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin.