Steinmeiers Unisex-Version : Bundesverdienstkreuze für Frauen sollen nicht mehr kleiner sein

Frauen bekommen nicht nur deutlich seltener das Bundesverdienstkreuz. Ihre Ausführung der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ist bislang in der Regel auch kleiner als jene der männlichen Ordensträger: Acht Millimeter sind es beim Bundesverdienstkreuz am Bande, der am häufigsten verliehenen Stufe des Ordens.

Damit soll nach dem Willen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun Schluss sein. Künftig soll der Verdienstorden für die Bundesrepublik Deutschland, wie er offiziell heißt, für Frauen und Männer die gleiche Größe haben. „Es gab in der Vergangenheit vereinzelte kritische Reaktionen im Hinblick auf die verschiedenen Größen der Ordenszeichen der Damen- und Herrenversionen“, teilte ein Sprecher der Bundespräsidialamtes am Donnerstag der F.A.Z. mit.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuvor von der Abschaffung geschlechtsspezifischer Unterschiede der Bundesverdienstkreuze berichtet. Demnach soll auch die sogenannte Damenschleife, an der das Verdienstkreuz am Bande befestigt werden kann, künftig wegfallen.

Nur im Fall der sehr selten verliehenen hohen beiden Stufen des Ordens, dem „Großen Verdienstkreuz“ und dem „Großen Verdienstkreuz mit Stern“, bleibe die Damenausführung „mit Blick auf internationale Konventionen“ erhalten, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Das Bundesverdienstkreuz für Frauen war nicht von Anfang an kleiner. Von der Stiftung des Ordens 1951 bis 1979 hatten die Ausführungen für Männer und Frauen schon einmal die gleiche Größe. Bundespräsident Karl Carstens führte dann die kleinere Damenausführung für einige der acht Stufen des Ordens ein. Das Motiv für diesen Schritt könne man anhand der vorhandenen Unterlagen heute nicht mehr nachvollziehen, so das Bundespräsidialamt.

Frauenquote festgelegt

Steinmeier hat es sich zum Ziel gemacht, die Verdienste von Frauen um das Gemeinwohl stärker zu würdigen. Im November hatte er eine Frauenquote von vierzig Prozent für die Verleihung des Verdienstkreuzes festgelegt. Frauen sind bislang deutlich unterrepräsentiert unter den Ordensträgern. Im Jahr 2021 gingen nur 34,4 Prozent der insgesamt 1111 Verdienstkreuze an Frauen. In den Vorjahren waren es in der Regel noch weniger. Das Erfüllen dieser Quote ist jedoch für die Bundesländer, welche die Vorschläge beim Präsidialamt einreichen, zum Teil schwierig. Bei etlichen Staatskanzleien gehen nicht genug Vorschläge für Frauen ein, um die Quote einzuhalten. Das kann dazu führen, das Männer länger auf ihr Verdienstkreuz warten müssen, damit die Länder die Vorgabe des Bundespräsidenten erfüllen.

Auch der Text der Verleihungsurkunden soll geändert werden. „In Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen besonderen Verdienste“, soll es nun heißen. Bislang ist von Verdiensten um „Volk und Staat“ die Rede. In den Verlautbarungen des Bundespräsidialamtes zu Verdienstkreuzen findet sich diese Formulierung schon seit Längerem nicht mehr.