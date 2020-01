Grüne und AfD : Der parteiische Bundespräsident

Es ist selten, dass der Bundespräsident eine so „parteiische“ Rede hält wie die zur Geburtstagsfeier der Grünen am vergangenen Freitag in Berlin. Es lohnt sich deshalb, sie zwei Mal zu lesen. Dass es eine besondere Rede war, sprach Frank-Walter Steinmeier selbst ganz offen an: „Darf der das denn?“ sagte Steinmeier zur Frage, ob ein Bundespräsident, der zur Überparteilichkeit verpflichtet ist, einer einzelnen Partei zum Geburtstag gratulieren und danken dürfe.

Die Frage sei berechtigt, sagte Steinmeier, dem allerdings Schützenhilfe dadurch sicher war, dass auch Joachim Gauck vor der SPD sprach, als sie vor sechs Jahren ihre Gründung vor 150 Jahren feierte. Da ging es aber um das Inventar deutscher Geschichte. Bevor sich also nun wegen der Grünen-Sonderexistenz manche Stirn in Falten lege, so Steinmeier, versichere er, dass der Bundespräsident überparteilich sei und bleibe.

Er fügte dann aber hinzu: „Aber parteiisch bin ich sehr wohl – ich glaube, ich muss es sogar sein in dieser Zeit: parteiisch für die Demokratie.“ Das mag etwas spitzfindig klingen, aber es ging in der Tat in seiner Rede um weit mehr als die Grünen. Es ging um die zwiespältige Rolle einer Partei in der Demokratie: Sie kann sie von innen heraus aushöhlen und ruinieren oder erst zu dem machen, was sie sein will und sein soll. Steinmeier betrat die „parteiliche“ Ebene nur insofern, dass er die Grünen mehrfach dafür lobte, dass ihnen die positive Rolle gelungen sei – nicht im Sinne ihrer Wahlerfolge, sondern eben im Dienste der Demokratie.

Wären die Grünen die einzige Partei, die sich in der „erwachsenen“ Bundesrepublik erfolgreich gegründet hat, müsste man nicht zwischen den Zeilen lesen. Nach den Grünen, in gewisser Weise sogar als späte Gegengründung, bildete sich aber eine andere Partei, die AfD. Sie steckt seit Jahren in der Gärungsphase, die auch die Grünen aus ihrer Gründungszeit nur zu gut kennen, allerdings längst hinter sich gebracht haben. Programmatisch auf einem anderen Stern unterwegs, erinnert die AfD doch in vielen Formen an die Anfangszeit der Grünen: die Stichworte dafür sind Basisdemokratie, Systemkritik, Provokation, Anti-Establishment, zweifelhafte Verfassungstreue.

Vieles davon wird heute im Falle der Grünen in das weiche Licht der „Jugendsünden“ getaucht, und auch der Bundespräsident beginnt halb ernst, halb scherzhaft seine Rede mit der Frage, wie es denn auf die Parteigründer hätte wirken müssen, wenn sie gewusst hätten, der Bundespräsident, die Ausgeburt des Establishments, dürfe zum runden Geburtstag gratulieren. Damals undenkbar. Am Anfang der Grünen stand auch die „Systemfrage“, und es war nicht ausgemacht, dass die Gärung die Grünen nicht zu einer radikalen Partei gemacht hätte, die sich so sektiererisch marginalisiert hätte wie etwa Jutta Ditfurths „Ökologische Linke“.

Die Grünen gingen aber einen anderen Weg und vollführten, in den Worten Steinmeiers, eine „große gesellschaftliche Integrationsleistung“, die ihre Entsprechung in der großen Integrationsleistung der politischen Institutionen hatte. Die Grünen passten sich an die Regeln der Parteiendemokratie an, passten sich an parlamentarische Regeln und auch innerparteilich an die Regeln an, die sich nach 1949 eingebürgert und bewährt hatten: Sie alle hatten offenbar eine so große Attraktion, dass die Grünen bald zur ständigen, „systemtreuen“ Regierungspartei wurden – die höchste Form der Integration.

Steinmeier ließ sich auf die rechts- wie linksaußen agitatorisch bemühte Vokabel „System“ aber gar nicht ein, um den Unterschied zur AfD anzudeuten, oder anders gesagt: um die Attraktion der bundesrepublikanischen Demokratie zu erklären. „Wer diese Demokratie als ,System’ verschreit, wer sich anmaßt, einen ,wahren Volkswillen’ gegen ,die da oben’ zu verteidigen, wer Parlamente und freie Medien verächtlich macht, wer Hass und Hetze und sogar Gewalt gegen gewählte Repräsentanten schürt, der ist nicht einfach ein Narr, sondern der legt die Axt an Freiheit, Recht und Menschenwürde, auf die wir alle angewiesen sind!“ Das ist eindeutig an die Adresse der AfD gerichtet, die Steinmeier auf diese Weise zu einer Art Anti-Grünen-Partei macht, was sie ja durchaus auch sein will.

Die AfD geht in die andere Richtung: zur radikalen Anti-Partei

Das Gegenbild ist die AfD in einem „überparteilichen“ Sinne aber auch deshalb, weil sie den Weg der Radikalisierung und Anti-Politik bislang nicht verlässt, auf dem auch mancher Grüner damals wandelte. Die AfD hat es bislang nicht aufgegeben, den „wahren Volkswillen“ repräsentieren zu wollen, Parlamente, Parteien und Politiker verächtlich zu machen (oder durch außerparlamentarische Propaganda verächtlich machen zu lassen). Sie befindet sich dabei in schlechter Gesellschaft linker wie rechter Agitatoren, Trolle und Youtuber.

Ihnen hält Steinmeier die Grünen als Gegenbeispiel entgegen: Sie, die Grünen, hätten „dieses Land verändert, nicht weil Sie gegen ,das System’ gekämpft haben, sondern weil Sie, im Respekt vor den demokratischen Regeln, den berühmten ,langen Marsch durch die Institutionen’ gewagt haben – und ganz offensichtlich heil am anderen Ende rausgekommen sind.“

Kern der Rede ist der Satz: „Wer die Demokratie verändern will, der muss sich als ihr Teil verstehen.“ Das ist nicht nur eine Anerkennung der „Leistung“ der Grünen (und der etablierten Institutionen), sondern auch ein Wink für die AfD, wie sie das rettende Ufer der Demokratie doch noch erreichen könnte. „Jeder, der die Freiheit und Würde der anderen nicht infrage stellt, der Hass und Gewalt nicht zum Mittel der Politik macht“, sagte Steinmeier vor den Grünen, „der darf bei uns den Weg zur Mehrheit wagen.“ Sollte er damit auch die AfD gemeint haben, wäre diese Rede eine wahrhaft parteiisch demokratische gewesen.