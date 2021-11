Gedenken an den 9. November : Steinmeier fordert „Patriotismus der leisen Töne“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 9. November als „den deutschen Tag schlechthin“ bezeichnet. Bei einer Gedenkveranstaltung im Schloss Bellevue in Berlin sagte er am Dienstag, dieser Tag „lässt uns hoffen auf das Gute, das in unserem Land steckt, und er lässt uns verzweifeln im Angesicht seiner Abgründe“. Steinmeier hatte eingeladen, um der zahlreichen, prägenden Ereignisse der deutschen Geschichte, die auf den 9. November fallen, zu gedenken: der Ausrufung der Republik 1918, des sogenannten Hitler-Putsches 1923, der Pogromnacht der Nationalsozialisten 1938, des Mauerfalls 1989 und auch der Ermordung des Paulskirchen-Demokraten Robert Blum 1848. Zu den Gästen gehörten unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth.

Steinmeier lud nicht mit dem Ziel ins Schloss Bellevue, eine Diskussion über einen anderen Nationalfeiertag als den 3. Oktober zu führen, wie es im Präsidialamt heißt. Vielmehr geht es ihm darum, die Widersprüchlichkeit der deutschen Geschichte durch die Erinnerung an den 9. November deutlich zu machen. „Der 9. November ist gewiss kein Feier-Tag, kein Tag für Feuerwerke und Militärparaden, so wie unsere Freunde in Amerika am 4. Juli oder unsere Nachbarn in Frankreich am 14. Juli ihr Land feiern“, sagte Steinmeier. Er sei auch nicht ein Gedenk-Tag in dem Sinne, dass wir uns mit ernster Miene zusammenfinden zu „eingeübten und manchmal etwas starren Ritualen“, kein Tag, „an dem wir schon vorher genau wissen, was es ist, dessen wir gedenken, und welche Lehren wir daraus ziehen“. Vielleicht mache das „unseren Patriotismus“ aus, sagte Steinmeier: „Wir können unser Land nur mit seinen Widersprüchen lieben, aber wir können es lieben.“ Er sprach sich für einen „Patriotismus der leisen Töne“ aus.

Der 9. November sei kein „Schicksalstag“, sagte Steinmeier, so gern dieser Begriff auch Jahr um Jahr bemüht werde. Schicksal klinge nach Vorsehung, nach höherer Gewalt. „Nein, am 9. November waren immer menschliche Kräfte am Werk. Kräfte des Fortschritts – und der Barbarei. Kräfte der Befreiung – und des Unrechts.“ Gerade, weil es um menschliches Handeln gehe, um das, was Deutsche getan hätten „und was wir daraus lernen für unser Handeln“, sei der 9. November „ein bedeutsamer Tag“.

„Es ist an der Zeit, sich ihm zu stellen“

Steinmeier fragte in seiner Rede, warum „ein Tag von diesem Gewicht“ bislang nur eine untergeordnete Rolle im öffentlichen Gedenken spiele. Vielleicht, so seine Antwort, sei es lange als „schlicht unmöglich“ erschienen, dem 9. November gerecht zu werden, gerade weil er so viel bedeute. „Gerade weil er uns verunsichert.“ Das Bemühen, dem Tag auszuweichen, möge verständlich sein. „Doch es ist an der Zeit, sich ihm zu stellen – mit all seinen Widersprüchen“, äußerte der Präsident. „Der 9. November ist ein ambivalenter Tag, ein heller und ein dunkler Tag. Er macht uns Herzklopfen und treibt uns Tränen in die Augen. Er lässt uns hoffen auf das Gute, das in unserem Land steckt, und er lässt uns verzweifeln im Angesicht seiner Abgründe.“

Der 9. November 1938 erinnere an das „Menschheitsverbrechen der Schoah, an sechs Millionen ermordete Jüdinnen und Juden“, sagte Steinmeier. Die Ereignisse der Jahre 1918 und 1989 erinnerten daran, dass Freiheit und Demokratie „nicht vom Himmel fallen“ und niemals auf ewig gesichert seien. Sie zeigten aber auch den „ungeheuren Mut von Demokratinnen und Demokraten, einen Mut, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können“.

Vor Steinmeier hatten die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, die Grünen-Abgeordnete Emilia Fester und Roland Jahn, der letzte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, gesprochen. Friedländer, die vor wenigen Tagen hundert Jahre alt geworden ist, erinnerte sich an den 9. November 1938: „Wir wussten, das ist der Anfang von viel Schlimmerem, das noch kommen wird.“ Fester, die 1998 geborene und damit jüngste Abgeordnete des neuen Bundestages, erinnerte an das Jahr 1918 und rief dazu auf, den „Geburtstag unserer parlamentarischen Demokratie“ als Aufbruch zu verstehen und mit in die Zukunft zu nehmen. Jahn bezeichnete den Mauerfall als „Signal an die Welt“, dass Diktatur überwindbar sei.