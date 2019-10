Nach Störung von Lucke-Vorlesung : Steinmeier verurteilt „Gesprächsverhinderung“

Mit deutlicher Kritik hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf die Störung und Verhinderung von Politikerauftritten in dieser Woche reagiert. Was man gewiss nicht brauche – das wolle er auch aus gegebenem Anlass sagen –, „das sind aggressive Gesprächsverhinderungen, Einschüchterung und Angriffe“, sagte Steinmeier am Freitag in Berlin.

„Niemand muss schweigen, wenn ihm etwas nicht gefällt. Aber andere zum Schweigen bringen zu wollen, nur weil sie das eigene Weltbild irritieren, ist nicht akzeptabel“, sagte Steinmeier und trat für den politischen Streit im Respekt für den anderen ein. „Er ist das Herzstück der Demokratie“, sagte er anlässlich der Gesprächsreihe „Geteilte Geschichte(n)“ im Schloss Bellevue 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution und dem Mauerfall.

Studenten hatten an der Universität Hamburg eine Vorlesung des AfD-Gründers Bernd Lucke verhindert. Lucke sollte seine Tätigkeit als Volkswirtschaftsprofessor wieder aufnehmen, nachdem er bei der Europawahl aus dem EU-Parlament ausgeschieden ist. Am Montag verhinderten linke Aktivisten beim Göttinger Literaturherbst eine Lesung des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU).

Unterdessen hat auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vor Meinungszensur in Deutschland gewarnt. Der politische Diskurs dürfe nicht so eingeengt werden, dass ein Teil der Gesellschaft verloren gehe. „Es geht nicht, dass sich Studentengruppen oder Aktivisten als Meinungszensoren aufspielen“. Das sei eine Entwicklung, die den Kern der Freiheit von Wissenschaft und Lehre berühre. Universitäten müssten „die Ausübung dieser Freiheiten“ gewährleisten.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, dem ein Auftritt an der Universität Hamburg untersagt worden war, obwohl Sahra Wagenknecht und Kevin Kühnert dort reden durften, meinte, formal gebe es das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, praktisch sei es aber eingeschränkt. Wer „davon Gebrauch macht, muss mit scharfen Sanktionen rechnen, etwa in den sozialen Netzwerken“, sagte Lindner dem Deutschlandfunk. Er sieht eine Dominanz von Meinungen aus dem links-grünen Spektrum.